NET不滿東岸廣場經營權易主登廣告興訟 基市府：未與NET有合約

原先實際經營東岸廣場的服飾品牌NET公司今天（22日）在《自由時報》登報投訴基隆市政府招標不公違法，基隆市長謝國樑說，市府簽約對象是大日開發公司，從未與NET公司有合約關係。 （記者俞肇福攝）

2024/01/22 19:08

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府上週召開記者會，宣布由微風集團拿下基隆東岸停車場經營權，原先實際經營東岸廣場的服飾品牌NET公司今天（22日）在《自由時報》登報投訴基隆市政府招標不公違法。基隆市長謝國樑說，基隆市府簽約對象是大日開發公司，市府從未與NET公司有合約關係。

經營成衣品牌NET的主富服裝股份有限公司，今天在報紙刊登廣告，提到針對基隆市政府東岸廣場標案，NET為維護合法經營權益、建造權益，依法採取7項措施，包含向監察院、財政部促參司陳情，並提起訴訟，認為市府招商作業涉及違法。主富公司委託律師萬哲源今天表示，廣場的2、3、4樓是主富公司興建的，市府很像強盜一樣，直接把他們的財產全部搶走，然後移轉給另外一家，「請問一下，我們的權益在哪裡？」

根據資料顯示，基隆市府與大日開發公司簽訂「基隆市東岸立體停車場營運移轉案」，營運期間從2016年1月1日至2020年12月31日，合約規定優先訂約次數以2次為限，第1次優先訂約以3年為限，第2次優先訂約以2年為限。

包含優先訂約期間在內，大日開發公司最多可營運東岸停車場10年，大日開發於2016年間取得東岸停車場營運權後，隨即與主富公司簽訂租賃契約，將1樓和2樓交由主富公司營運，雙方簽訂近10年合約至2025年12月31日，合約內容也明訂，若大日開發未取得東岸停車場營運權，雙方視同終止合約。

大日開發與基隆市府完成第1次3年續約，合約至2023年12月底截止。謝國樑說，大日公司在2022年間因涉信二立體停車場弊案，情節重大，不符合優先續約資格，已無法再繼續營運本場。市府重新辦理招商，包含主富公司也來參與投標，只是最終由微風集團得標。

基隆市交通處長王圳宏表示，微風初期要投入約2億5千萬，因為年限較長，到第11年需要重置，要再投入一筆金額，另外微風每年也要有修繕費用，以及每年配合市府的政策要編列100萬回饋給市府。王圳宏表示，每年的固定權利金約1150萬，變動權利金每年也大概1千多萬，所以全部加起來，20年下來市府約有12億5300萬元的租金收入。

原先實際經營東岸廣場的服飾品牌NET公司今天（22日）在《自由時報》登報投訴基隆市政府招標不公違法，基隆市長謝國樑說，市府簽約對象是大日開發公司，從未與NET公司有合約關係。 （記者俞肇福攝）

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