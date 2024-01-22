強烈冷氣團來襲 基市府啟動低溫關懷安置

因應入冬強烈寒流來襲，氣象預報指出北台灣氣溫恐跌破攝氏10度以下，基隆市政府社會處於1月21日至24日啟動低溫弱勢關懷專案。 （圖為基隆市政府提供）

2024/01/22 18:08

〔記者俞肇福／基隆報導〕因應入冬強烈寒流來襲，氣象預報指出北台灣氣溫恐跌破攝氏10度以下，基隆市政府社會處於1月21日至24日啟動低溫弱勢關懷專案。

社會處指出，寒流期間，基市府全面啟動低溫關懷機制，除基本的每日定點定期訪查及勸導（包含社會處2次、警察局3次）外，更在1月21日起，於夜間21時至24時，由社會處會同基隆市警察局第一分局及天行者慈善協會同仁，針對成功路橋、基隆火車站南北站及城際轉運站等街友在外主要聚集場所，進行關懷訪視並勸導接受安置。

不過，安置服務無法強制執行，因部分無家者自述設籍外縣市不願長居本市，或夜宿地點已有充足禦寒功能等原因，致仍有7名街友婉拒安置服務，為不因低溫在外有受凍、失溫導致生命安全受威脅等風險，市府也提供各式禦寒物資（睡袋、暖暖包、熱食熱飲等），期讓不願接受安置的無家者能有基本禦寒功能。

市府為能更全面提供街友禦寒措施，已將舊仁愛之家仁德樓進行整修及改建，於2023年8月1日啟用無家者安置中心，採2人一間（男女分宿）且皆有獨立衛浴的居住環境，並每日提供基本三餐使受安置無家者享有穩定的安置服務，進而能外出就業、重建其生活；無家者安置中心同時也做為街友臨時住宿避寒場所，提供安置服務。

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