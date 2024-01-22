惡看護拿膠帶封重病雇主嘴還戴口罩遮掩 幸醫師巡房救命

基隆地檢署依重傷害未遂罪，將周姓看護起訴。 （記者吳昇儒攝）

2024/01/22 13:20

〔記者吳昇儒／基隆報導〕周姓女看護受雇在基隆長庚醫院照顧中風的劉姓老婦，前年11月18日周婦因不滿老婦吵鬧，就拿透氣膠布及封箱膠帶封住其嘴巴，影響呼吸。周婦更幫劉婦戴上口罩，掩飾惡行。所幸醫師巡房發現異狀，撕下膠帶救回一命。基隆地檢署偵結，依重傷害未遂罪將周婦起訴。

檢警調查，周姓看護曾受過照顧服務員訓練，可預見年老、具肺炎、心衰竭等重症病者的口、鼻等呼吸器官，可能造成患者無法吸入足夠氧氣，對身體及健康有重大不治或難治傷害，卻因罹有上述疾病且出血性腦中風的劉婦吵鬧，就用膠帶封住其嘴巴，影響其呼吸功能。

周婦為了避免事跡敗露，還用口罩遮住劉婦嘴巴，所幸醫師巡房即時發現，立刻撕下膠帶。劉婦孫子得知此事，對周婦提出殺人未遂告訴。

檢察官偵訊時，周婦坦承犯行，自己明知老婦人身體狀況不佳，仍持膠帶封住其嘴巴避免她吵鬧。

檢察官認為，被害者家屬雖認為周姓看護有殺人意圖，但經調查後發現，周婦用膠帶阻擋劉婦嘴巴呼吸，但其鼻子仍有氧氣管，不至於直接導致劉婦身亡，且周婦若想殺人，就不會選擇在醫護人員巡房時間，冒著被發現的風險貼上膠帶，因此認定其並無殺害劉姓老婦人意圖，依重傷害未遂罪將她起訴。

基隆長庚醫院醫師巡房時即時發現異狀，保住劉姓婦人一命。（記者吳昇儒攝）

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