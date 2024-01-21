毆打女友還嗆「我要燒金紙給你」 家暴男判刑6月

基隆一名韓姓男子與張姓女子互為同居男女朋友，去年2月23日深夜，雙方在同居處發生衝突，張女慘遭男友毆打。（資料照）

2024/01/21 18:35

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名韓姓男子與張姓女子互為同居男女朋友，去年2月23日深夜，雙方在同居處發生衝突，張女慘遭男友毆打。打人的韓男還嗆「今天就是你的忌日」、「我要燒金紙給你」等語，讓張女心生畏懼。案發後，韓男更違反保護令寄信騷擾張女。基隆地院近日審結，依傷害、違反保護令等罪，判處韓男有期徒刑6月，得易科罰金。

檢警調查，韓男酒後毆打女友時，還出言恫嚇，揚言當天就是張女忌日還要燒金紙給她，更說要跟她同歸於盡，讓被害人心生畏懼，緊急聲請暫時保護令，諭令韓男不得騷擾張姓女子，但他卻仍於去年3月至6月間，持續寄信到被害人住所騷擾，明顯違反保護令。

張女向法官表示，案發當天男友喝了高粱酒，雙方發生爭執時，他便對自己家暴，朝頭、頸部攻擊，當時為了自衛有出手反抗，並且咬對方，本來想說隔了3小時，男友清醒後再好好跟他溝通，沒想到他卻繼續毆打自己，只好報警處理，並另尋覓住處；結果隔不到一個月，又收到他寄來的騷擾信件，造成自己有情緒煩躁、焦慮、失眠等精神狀況。

韓男則向法官承認有毆打女友，且有寄信給對方，但辯稱自己以為保護令是不能與女友騷擾、接觸或跟蹤，寫信應該不違反保護令。

法官調查，韓男寫的信件中，多處在抒發自身情緒，對被害人進行情緒勒索，且被告除了會用寄送的方式寄信，還會親自前往送信，造成張姓女子心生畏懼。

法官認為，韓男毆打張女的行為已經觸犯傷害罪，另寄信騷擾女友也已違反保護令，故傷害罪部分判處韓男有期徒刑5月，違反保護令部分則判處有期徒刑3月，應執行有期徒刑6月，得易科罰金18萬元；另張女於反抗過程中造成韓男受傷，應屬正當防衛，判處無罪。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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