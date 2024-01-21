推廣店家使用行動支付 基市府2月首場市集試水溫

基隆市政府產業發展處推動市集活動，集結了基隆市的農漁產品、年貨、文創、手作等商品，進而帶動使用電子支付的風氣，希望影響傳統市場跟進。（圖為基隆市政府產發處提供）

2024/01/21 16:52

〔記者俞肇福／基隆報導〕電子行動支付蔚為風潮，行政院自2018年起，便持續推廣行動支付，並期望全國2025年普及率達到9成。但是，由於基隆市傳統店家較多，接受電子支付意願明顯偏低；基隆市政府產業發展處2023年起，透過「潮嚮市集」的舉辦，希望利用年輕人為消費主力的同時，也與行動支付業者合作，讓傳統零售業能有更好的業績。

產發處青年及綜合規劃科長潘祖德指出，農曆春節前的2月2日到2月4日，在基隆港東岸旅客中心2樓，舉辦「潮嚮．龍賀禮年節限定市集」，集結了基隆市的農漁產品、年貨、文創、手作等商品，並與行動支付業者Line Pay及紙風車劇團合作，讓民眾在過年前走逛基隆，希望藉此來試水溫，希望帶動基隆產業發展。

產發處長林鼎超說，2024年的第1場市集活動「潮嚮．龍賀禮年節限定市集」，合作的行動支付業者換成了Line Pay。他表示，基隆市政府有意以此為起手式，未來推動更多的實體店家使用行動支付。

林鼎超表示，中央2018年起便持續推動行動支付，疫情期間，行動支付無接觸的特性，讓消費者更有意願採納使用。但因為基隆市傳統零售業的比率偏高，支援行動支付的店家不多。基隆市長謝國樑上任後，產發處陸續舉辦了多場青創市集，並且結合行動支付業者，希望在基隆市推廣行動支付的優點。

林鼎超指出，基隆市區的仁愛市場、博愛市場除了是基隆市民常前往採買的傳統市場外，豐富的小吃、美食及生活日用品，也吸引許多遊客走訪；產發處打算在今年推動傳統市場店家與行動支付合作，透過更多元化的支付方式，吸引更多的消費者造訪，也有助於店家業績的提升。

至於未來，林鼎超也希望能夠擴展到廟口夜市，乃至於基隆市更多的傳統零售、美食等業者。

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