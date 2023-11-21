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基隆潮間帶罕現7隻大西洋海神海蛞蝓 專家：千萬別碰牠

基隆長潭里潮間帶今天發現有7隻大西洋海神海蛞蝓，十分罕見。（記者盧賢秀攝）

基隆長潭里潮間帶今天發現有7隻大西洋海神海蛞蝓，十分罕見。（記者盧賢秀攝）

2023/11/21 22:03

〔記者盧賢秀／基隆報導〕被稱為「海裡最美的殺手」大西洋海神海蛞蝓，今天現身在基隆長潭里漁港潮間帶，這是牠第3次出現在長潭里，不過今天1次發現了7隻志工很驚喜，國立海洋科技博物館產水交流組主任陳麗淑說，能夠一次看到7隻大西洋海神海蛞蝓十分難得，不過牠很毒，民眾如果發現了牠欣賞就好，千萬別碰牠。

大西洋海蛞蝓是一種藍白色的浮游生物，外型神似希臘神話中的海神Gaucus，雙手彷彿長了魚鰭、雙腿成了尾巴，因此有了「海神」的美名。

陳麗淑表示，海神主要分布在熱帶區域，台灣屬於亞熱帶區，基隆又位於最北端，比較少見，台灣在2010年首次於小琉球發現有海神蹤跡，2013年在基隆八斗子也出現過。

今天志工在潮境潮間帶觀察時，陸續發現了鮮艷藍白色的大西洋海神海蛞蝓，陳麗淑說，這是潮境第3次發現大西洋海神海蛞蝓，但今天一口氣就有7隻的大西洋海神海蛞蝓，真的十分罕見，志工好興奮。

陳麗淑說，大西洋海神海蛞蝓隨潮流，和紫螺、僧帽水母和錢幣水母3種生物一起出現，今天在長潭里潮間帶也發現這紫螺等3種生物，大西洋海神海蛞蝓以錢幣水母和僧帽水母為主要食物，僧帽水母是毒性很強的水母，海蛞蝓吃了僧帽水母，水母的刺胞會儲存在「海神」體內，因此牠本身是很毒的。民眾如果在潮間帶發現「海神」，欣賞就好，千萬不要碰觸牠，以免被螫傷。

基隆長潭里潮間帶今天發現有7隻大西洋海神海蛞蝓，十分罕見。（記者盧賢秀攝）

基隆長潭里潮間帶今天發現有7隻大西洋海神海蛞蝓，十分罕見。（記者盧賢秀攝）

大西洋海神海蛞蝓吃了具毒性的僧帽水母，會把水母刺胞儲存在體內，海神也具有毒性。（記者盧賢秀攝）

大西洋海神海蛞蝓吃了具毒性的僧帽水母，會把水母刺胞儲存在體內，海神也具有毒性。（記者盧賢秀攝）

在長潭里潮間帶也發現有紫螺。（記者盧賢秀攝）

在長潭里潮間帶也發現有紫螺。（記者盧賢秀攝）

海科館志工在長潭里潮間帶觀察時發現了7隻大西洋海神海蛞蝓。（記者盧賢秀攝）

海科館志工在長潭里潮間帶觀察時發現了7隻大西洋海神海蛞蝓。（記者盧賢秀攝）

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