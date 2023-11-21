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基隆光影節12/1開幕 光雕秀結合AR城市尋寶

基隆市政府將在七個區設置發光氣球裝置。（基隆市政府提供）

基隆市政府將在七個區設置發光氣球裝置。（基隆市政府提供）

2023/11/21 17:43

〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆市政府將於12月1日至17日舉辦「愛戀港都夜基隆光影節」，開幕前3天在最夯網美景點正濱漁港彩色屋辦理「夜間光雕SHOW」，基隆7大行政區都設有「IP光影裝置」及「AR城市尋寶遊戲」，歡迎大家在12月來基隆遊玩打卡。

基隆觀光及城市行銷代理處長郭憲平表示，今年為促進觀光與區域均衡發展，首次舉辦「基隆光影節」，活動以「親子」、「童趣」、「歡樂」並結合「基隆風情」為主題，串聯基隆7區特色，開幕前3天在正濱漁港彩虹屋有光雕秀外，更在基隆市7大行政區設置IP光影裝置與光環境，藉此推廣7大行政區之亮點，體驗各區的精彩美好。

郭憲平說，活動與台灣原創動畫《妖果小學》合作，以各具特色及個性的妖怪角色帶領民眾暢遊基隆，將在7個行政區設置妖果小學的可愛發光氣球裝置及「AR城市尋寶遊戲」。

民眾在7大展區設置之QRcode進入遊戲尋寶介面，只要於活動期間開啟AR遊戲拍照上傳，就有機會獲得活動限定聯名小物；開幕前3天，民眾可以在正濱漁港彩色屋展區創建AR遊戲尋寶帳號，即可至服務台換取限量妖果小學聯名乖乖。

12月1日至3日，在彩色屋也有一系列活動，包含地方創生市集及最炫目的光雕秀，光雕投影於每日晚間6點至9點，每30分鐘播放180秒，地方創生市集時間為每日下午4點到晚上8點，邀請民眾一同參與充滿創意和童趣的市集。

光影裝置與尋寶地點包括Keelung地標、海洋廣場、中正公園牌樓階梯與扇形廣場、安樂親子館廣場、正濱漁港彩色屋觀景台、七堵鐵道公園廣場以及暖心公園與暖暖吊橋，更多最新消息及有趣活動請鎖定基隆市政府FB粉絲團【魅力基隆】。

基隆市將舉辦光影節，光雕秀結合AR城市尋寶。（記者盧賢秀攝）

基隆市將舉辦光影節，光雕秀結合AR城市尋寶。（記者盧賢秀攝）

基隆市政府將在七個區設置發光氣球裝置。（基隆市政府提供）

基隆市政府將在七個區設置發光氣球裝置。（基隆市政府提供）

基隆市政府將在七個區設置發光氣球裝置。（基隆市政府提供）

基隆市政府將在七個區設置發光氣球裝置。（基隆市政府提供）

基隆市政府將在七個區設置發光氣球裝置。（基隆市政府提供）

基隆市政府將在七個區設置發光氣球裝置。（基隆市政府提供）

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