基隆市編列3500萬元委辦費 成立基捷專案辦公室

基隆市議會今天審查基隆捷運專案辦公室預算，將先進行基隆境內五個場站的交通轉連與接駁規劃。（記者盧賢秀攝）

2023/11/21 16:17

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆捷運第一階段工程綜合規劃預計今年底核定，基隆市政府編列3500萬元委辦費，成立基捷專案辦公室，市府交通處表示，將有專業工程師進駐，並進行基隆市境5個場站交通轉運、接駁規劃。

至於未來第二階段從八堵進到市區路線怎麼走，交通處長王圳宏表示，行政院已協調，第二階段還要進行可行性評估，不管進安樂區或其他路廊，還要整合地方意見。

基隆捷運第一階段工程從台北南港到基隆八堵，總經費696億元，中央負擔514億，新北分擔71億，台北分擔57億，基隆分攤近54億，行政院協助基隆成立30億元額度開發基金，預計明年底向公營行庫借貸後才能開始支應。

市議員質疑，今年編1000萬元追加預算、明年編列2500萬元？議員吳驊珈說，基隆捷運進度市民都很關心，是否專案辦公室明年就可以運作？議員陳冠羽詢問3500萬元如何運作，屆時是由市府交馬通處主導還是顧問公司？議員張顥瀚認為，基隆捷運對基隆的建設至關重要，擔心顧問公司如果沒有來標，會影響規劃進度，要市府提早因應。

副議長楊秀玉表示，全力支持專案辦公室成立，未來經過北五堵，但七成是私人土地，土地如何取得，市府要早一點決定、規劃，讓七堵成為基隆的「信義計畫區」，是基隆未來的蛋黃區。

交通處長王圳宏說，直轄市都有捷運局來推動捷運建設，基隆市非直轄市，受限人力成立專案辦公室推動，追加預算只能運作半年流標，因此明年再編2500萬元，會派遣有經驗的工程師，進駐捷運辦公室協助市府推動相關建設。

王圳宏表示，基隆捷運第一階段基隆境內有八堵、七堵、六堵、百福、北五堵站，會先做5個場站周遭交通轉運、接駁進行規劃。

基隆捷運第一階段經過七堵區的貨櫃場，市議員希望能將七堵區打造成成基隆的「信義計畫區」。（記者盧賢秀攝）

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