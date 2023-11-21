助弱勢遷戶口獲補助非為選舉 基隆里長夫婦再獲無罪

基隆市里長陳碧琴和丈夫被控協助弱勢遷戶口獲補助，實則與選舉投票有關，涉妨害投票罪，高院認定與選舉無關，仍判陳碧琴2人無罪，可上訴。（記者楊國文攝）

2023/11/21 12:42

〔記者楊國文／台北報導〕在去年「九合一」選舉中當選基隆市暖暖區八南里第22屆里長的陳碧琴與丈夫簡姓男子，被控以虛偽遷移戶籍方式替朱姓一家4口取得投票權而投票，遭檢方依妨害投票罪嫌起訴，並提起當選無效訴訟；刑責方面，基隆地院認定陳碧琴協助朱家遷戶口是為申請社會補助，判2人無罪，檢方不服提起上訴，高等法院今判決駁回上訴，即仍維持2人無罪。可上訴。

高院指出，此案在一、二審均判陳碧琴2人無罪，因此適用速審法第9條「限縮上訴」的規定，即檢方只有在「判決所適用法令牴觸憲法」、「判決違背司法院解釋」、判決違背判例」等三種情形下，才可上訴三審，司法實務上，因上訴要件相當嚴格，陳碧琴2人幾乎可說是無罪確定。

檢方指控，陳碧琴與丈夫簡男以協助朱姓婦人申請社會補助為誘因，幫助朱婦將丈夫林男與兒子、女兒遷戶口到簡名下的房子，讓朱等4人取得八南里長投票權人資格後，在投票日當天領取選票後完成投票。

檢方認定，陳碧琴與簡將朱婦一家4口，遷戶口到簡名下的房子，已使八南里長選舉投票發生不正確結果，將2人依涉犯妨害投票罪起訴，並向法院提起當選無效之訴。

基隆地院審理時，朱婦證稱，先生失智多年，去年11月6月間，兒子又突然中風，她為了照顧兒子，無法繼續做看護工作，全家頓失經濟來源。

朱婦說，原本住在中正區中正路，但沒有設籍，無法向該地區申請社會補助，王姓教會友人獲知後，請陳碧琴幫忙協助遷戶口，再幫她們申請社會補助，她遷戶口是為了申請社會補助，不是為了要投票給陳里長；陳碧琴指出，為了替朱家申請社會補助，才協助將朱家遷戶口，與選舉無關。

基隆地院認定朱婦一家4口並無「使特定候選人當選」的意圖，不成立犯罪，陳、簡也無犯罪，判2人無罪。

檢方不服，上訴高等法院，高院今仍判陳、簡2人無罪。可上訴。

民事當選無效方面，高等法院本月1日判陳碧琴勝訴確定，即當選有效確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法