為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　基隆市

拆除違建起糾紛男子亮刀砍人 重傷害、妨害公務罪送辦

何姓廠商右手遭砍傷，目前仍在住院治療中。（記者吳昇儒翻攝）

何姓廠商右手遭砍傷，目前仍在住院治療中。（記者吳昇儒翻攝）

2023/11/21 12:03

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市一名何姓廠商受市府之託前往東光路進行違建拆除工程，昨日上午11時許，因碎玻璃掉落，不慎毀損黃姓男子家人停放機車。43歲黃男竟拿出西瓜刀作勢砍人，何男情急之下握住刀刃，手掌遭到砍傷，自行送醫後幸無大礙。警方現已約談黃男到案說明，並查扣犯案刀械，全案將依重傷害及妨害公務罪偵辦。

何姓廠商就醫後，發現其右手掌韌帶斷裂，目前仍在住院治療中，未來是否影響手部功能，則待觀察。

47歲何姓廠商表示，自己是受市府之託拆除違建，當下發現碎玻璃弄壞黃男弟弟的機車時，當場允諾會賠償到底，沒想到對方卻拿出辣椒水朝自己臉部攻擊；後來發現他又拿出刀子往工人方向走去，為了避免部屬受傷，才會用手抓住刀刃，想要制止對方，反遭割傷。

何姓廠商表示，推測拆除的地方可能會影響到黃男居住的權益，所以他才會如此氣憤，否則都已經答應要賠償車子的損失了，怎麼還會那麼氣憤？其實雙方都有共同認識的朋友，並不是不熟。

警方於案發時就派員前往處理，經訪查及調閱監視器後，釐清部分案情，隨即約談黃男到案，並查扣案用的西瓜刀，全案依重傷害及妨害公務等罪，移請基隆地方檢察署偵辦。

何姓廠商進行拆除時，與民眾發生衝突，遭砍傷右手。（記者吳昇儒翻攝）

何姓廠商進行拆除時，與民眾發生衝突，遭砍傷右手。（記者吳昇儒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
女足世界盃》巾幗英雄不能承受的痛 女足十字韌帶重傷害
2023/07/27 07:16

女足世界盃》巾幗英雄不能承受的痛 女足十字韌帶重傷害
彰化寵物店員遭開山刀砍臂 兩惡煞涉殺人未遂羈押禁見
2023/06/27 14:28

彰化寵物店員遭開山刀砍臂 兩惡煞涉殺人未遂羈押禁見

鳳山93期土地重劃獲金質獎肯定(高市府廣告)
為200元賭資把水電工右眼球打破 莽撞父子付出慘痛代價
2023/03/29 21:29

為200元賭資把水電工右眼球打破 莽撞父子付出慘痛代價
只因停車看一眼… 惡男砍斷對方手指 重傷害未遂判徒刑2年8月
2022/10/16 14:04

只因停車看一眼… 惡男砍斷對方手指 重傷害未遂判徒刑2年8月

感受美好生活 從一杯濃純香鮮乳開始
屏東挖女眼案 重傷害判5年 施暴男另涉砍婦案 兩罪合併執行
2022/06/15 05:30

屏東挖女眼案 重傷害判5年 施暴男另涉砍婦案 兩罪合併執行
基隆市今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播