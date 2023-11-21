男子想談爺孫戀？ 竟冒簽夫妻同意書寄給女同事 法院判刑2個月

基隆地院近日審結，依偽造私文書罪，判處吳男2月徒刑，緩刑2年。（記者吳昇儒攝）

2023/11/21 10:37

〔記者吳昇儒／基隆報導〕61歲吳姓男子原與21歲陳姓女子互為超市同事，但吳男難掩愛慕之情，竟書寫含有「陳xx願與吳xx結為夫妻並履行夫妻義務…，後悔願賠償給予壹仟萬元整…」等文字的同意書，並於文中冒簽女方姓名等個人資料。今年2月下旬，連同「違約賠償」寄給陳女，要她履約。基隆地院近日審結，依偽造私文書罪，判處吳男2月徒刑，緩刑2年。

檢警調查，吳、陳二人原先都在超市上班，吳男為了追求小自己40歲的陳姓女子，突發奇想，竟偽造夫妻同意書，要求陳女與自己結為夫妻，並且載明若有後悔，將須賠償1千萬元，並在該同意書下方冒名簽署陳女姓名及身分證字號等個人資料。

吳男事後更書寫「違約賠償」連同該同意書一起寄給陳女，異想天開的想用這種方式與陳女結為夫妻，卻遭女方提出告訴。

吳男到案後，向檢警否認犯行，堅稱陳女簽署的姓名，並非自己代為簽署，也沒有幫她填寫其她個人資料。檢察官偵訊後，依偽造私文書罪將他起訴。

法院審理時，吳男才改口承認該同意書確實是自己書寫，而被害女子也於開庭期間撤回告訴。

法官認為，吳男因一時興起冒用他人名義書立同意書，並寄給被害人，造成對方困擾，實屬不該。但考量吳男犯後已承認犯行，其手段、情節，且被害人表示不再追究，故依偽造私文書罪，判處他有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，緩刑2年。

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