動作要快！基隆山藥大餐每桌5500元 11/22上午9點開放訂購

今年基隆山藥大餐將於12月9日晚間6點在基隆港海產樓登場，每桌5500元，1人限訂2桌，11月22日上午9時起開放訂購。（記者俞肇福攝）

2023/11/20 16:31

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府和基隆市農會推廣在地的山藥，每年舉辦山藥大餐邀民眾共享。基隆市政府今年訂於12月9日（週六）晚間6點在基隆港海產樓登場，市政府每桌補助500元，民眾只要用5500元訂購一桌山藥大餐，每人限訂2桌，後天（22日）上午9時起開放訂桌，有興趣的民眾動作要快。

基隆市政府產業發展處長林鼎超指出，山藥大餐訂桌分別於產發處（信二路301號3樓）現場訂購或電話（02）24225800訂桌，基隆市農會（明德一路149號）現場訂購或電話訂桌（02）24564244，兩處各有50桌名額同步開賣，有興趣民眾儘早購買，以免向隅。

基隆市長謝國樑今（20）日與林鼎超、基隆市農會理事長余松次，共同宣傳山藥大餐活動，記者會公布山藥料理，包含梅汁併白玉捲、佛跳牆、蠔油海參、蒸大蛤、芋香酥派併米糕、蝦捲、魚肉米粉鍋、白片土雞、清蒸中蝦及精緻甜點，均內含滿滿營養豐富的山藥。

謝國樑表示，市府和基隆市農會每年合作舉辦山藥大餐，每道菜色設計充滿巧思，運用營養可口的在地山藥搭配時令食材，藉廚師巧手料理具基隆特色美味佳餚，歡迎大家在享受美味兼顧健康。

林鼎超表示，市府與基隆市農會輔導農民栽種山藥行之有年，有基隆山藥及白雪玉等品種，多雨低溫的氣候，造就口感更綿密，加上豐富營養成分是優良保健食材。由於山藥大餐往年報名訂購常秒殺，因此有興趣的民眾動作要快。

基隆市政府和基隆市農會推廣在地山藥，每年舉辦山藥大餐邀民眾共享。（記者俞肇福攝）

基隆市政府今年12月9日（週六）晚間6點在基隆港海產樓舉辦山藥大餐，每桌5500元，1人限訂2桌，11月22日上午9時起開放訂桌，有興趣的民眾動作要快。（記者俞肇福攝）

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