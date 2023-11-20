基隆立委選舉登記 民進黨鄭文婷搶頭香

2024立委選舉登記作業20日登場，基隆市民進黨立委候選人鄭文婷議員今天搶頭香；在前衛生福利部部長陳時中、立委蔡適應、基隆市議長童子瑋、民進黨基隆市黨部主委蘇仁和暨所有民進黨基隆議員陪同下，完成登記參選立委作業。（記者俞肇福攝）

2023/11/20 14:14

〔記者俞肇福／基隆報導〕2024立委選舉今天（20日）展開登記作業，基隆市民進黨立委候選人鄭文婷議員今天搶頭香，在前衛生福利部部長陳時中、立委蔡適應、基隆市議長童子瑋、民進黨基隆市黨部主委蘇仁和暨所有議員與黨公職陪同下登記參選立委；陳時中、蔡適應與童子瑋幫忙背書表示，票投鄭文婷！絕對是基隆未來發展最佳選擇。身著律師袍的鄭文婷表示，她絕對不讓大家失望，未來到國會持續伸張正義！

陳時中表示，疫情期間，議員鄭文婷努力協助商家申請防疫補貼，用耐心和細心陪伴攤商和民眾渡過最艱難的時刻。陳時中說，他代表贈送「正義女神」裱框給鄭文婷，期待未來立委鄭文婷能秉持初衷，繼續關注弱勢與社會公義，永遠和基層與弱勢民眾站在一起。

立委蔡適應表示，台灣持續面對中國打壓，假訊息與假新聞充斥在網路與通訊媒體上，國家安全與國防建設需要有具備台灣意識的專業法律民代鄭文婷來接棒基隆立委職務，繼續為台灣未來發展與基隆建設持續推動法案，並為基隆爭取更多預算，推展市政！

童子瑋指出，鄭文婷有身為女性的細心、包容與愛心，擔任議員期間協助商家申請「防疫補貼」，開設「愛心冰箱」媒合公益資源關心弱勢民眾。而鄭文婷也擁有路見不平、拔刀相助的正義感，「寶劍」代表除惡務盡，鄭文婷勇於揭弊，勇於挑戰權貴，絕對是檯面上最優秀的立委候選人！

鄭文婷表示，登記參選立委是對市民朋友的承諾，有自信票投鄭文婷絕對不讓大家失望，她會以女性、專業律師與公益民代的身分，持續推動基隆交通建設、就業環境、觀光發展與提升社福資源，「正義女神」手拿天秤與寶劍，持續伸張正義！

2024立委選舉今天（20日）展開登記作業，基隆市民進黨立委候選人鄭文婷議員今天搶頭香，在前衛生福利部部長陳時中、立委蔡適應、基隆市議長童子瑋、民進黨基隆市黨部主委蘇仁和暨所有議員與黨公職陪同下登記參選立委。（記者俞肇福攝）

2024立委選舉今天（20日）展開登記作業，基隆市民進黨立委候選人鄭文婷（中）今天搶頭香，在立委蔡適應（左）、基隆市議長童子瑋（右）陪同下，完成登記參選立委作業。（記者俞肇福攝）

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