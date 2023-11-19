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基市府電動機車政策轉彎？ 蔡適應：「感謝」謝國樑肯定

民進黨立委蔡適應今天（19日）說，去年競選基隆市長時，他就指出對手謝國樑送電動機車不可行，應該推動綠色共享運具，對於基市府改推綠色共享運具，「感謝謝國樑及市府團隊的肯定」。 （圖為民進黨立委蔡適應辦公室提供）

民進黨立委蔡適應今天（19日）說，去年競選基隆市長時，他就指出對手謝國樑送電動機車不可行，應該推動綠色共享運具，對於基市府改推綠色共享運具，「感謝謝國樑及市府團隊的肯定」。 （圖為民進黨立委蔡適應辦公室提供）

2023/11/19 16:41

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府推動青年公益電動機車政策推動上路迄今，參與申請不到百輛，基市府幫電動機車找出路，日前在i-Voting公共政策網路參與平台提案：「您是否贊成推動共享電動交通運具政策？」民進黨立委蔡適應今天（19日）說，去年競選基隆市長時，他就指出對手謝國樑送電動機車不可行，應該推動綠色共享運具，「感謝謝國樑及市府團隊的肯定」。

基市府發言人余治明17日宣布，為朝向2050年淨零碳排全球化的趨勢及願景，市府在i-Voting發起提案「您是否贊成推動共享電動交通運具政策？」，並同步在市區牆面宣傳，鼓勵民眾上網表達意見，一同參與公共政策，推動共享交通運具，達到減碳目標。

蔡適應表示，去年競選時他就多次評論送電動機車不具可行性，應該在重要節點建置共享電動機車、電動Ebike，提供綠色共享運具服務民眾，終於看到市府政策轉變。

蔡適應說，市府在i-Voting平台提案，試圖想找到市民的需求時，若當初謝國樑把免費Gogoro（同等級）政策，也放到i-Voting平台提案，或許謝就不會一意孤行，因為市民要的電動機車是Gogoro，而不是其它廠牌。

蔡適應認為，各國為了達成2050年淨零碳排目標，都在推動電動或油電複合車輛，逐步汰換老舊車輛，只是基隆市機車停車格有限，市府要送5萬輛電動機車，「真的是天方夜譚」。為了不貿然加劇找停車位的負擔，應該在重要的車站、觀光熱點，在不占用現有機車停車格前提下，設置綠色共享運具。

蔡適應表示，如果綠色共享運具能完成建置，搭配過去他推動的城際快捷公車、TPASS 1200都會通通勤月票及增設停車場，將可提供民眾更多元方式在基隆觀光探索，並減少私人運具的交通負荷。蔡適應說，與其送市民電動機車，不如推動共享運具更有意義。雙北市和中南部縣市，目前也都是朝這個政策方向推動。

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