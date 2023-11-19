童子瑋爭取3700萬 南榮路周邊人行環境改善工程明年動工

基隆市議長童子瑋指出，南榮路早年道路設計未有以行人為本概念，在營建署與市400公尺，讓人車爭道的亂象獲得解決。（圖為基隆市議長童子瑋提供）

2023/11/19 11:46

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆南榮路全長約2公里，是往返基隆、台北間的重要道路，但早年道路設計只注意到交通運輸，未設置人行道，民眾屢屢抱怨南榮路上人車爭道險象環生，基隆市議會議長童子瑋今年爭取中央及市府編列近3700萬，將增設南榮路393巷到南新街的人行道；童子瑋說，讓走路在基隆成為是舒適安全的事。

童子瑋指出，「南榮路周邊人行環境改善工程」共分為3階段，第1階段範圍從南榮路393巷到南新街口，長度400公尺，經費3683萬元，整體改造工程，包括電桿地下化、人行道、路口改善和拆除天橋等，預定2024年2月動工，工期預估近1年。

童子瑋指出，日前邀集基隆市工務處長陳耀川、育仁里長藍正信前往南榮路了解未來工程計畫。南榮路整體改造工程將分為3年，除了第1階段外，第2階段改造工程則將從南榮路393巷經過基隆隧道到目前環保局清潔隊間，第3階段則是從南新街口到愛三路口。

童子瑋表示，昔日沒有高速公路年代，南榮路擔負基隆市到台北的交通運輸要道責任，但是道路以車輛運輸為設計考量，他在5年前首次擔任議員期間，就與育仁里長藍正信持續爭取建設南榮路人行道，全部範圍從愛三路口到南榮公墓路口，長度為2公里，這段路人行空間明顯不足且危險，時常看到人車爭道險象環生。

童子瑋也強調，明年開始動工的「南榮路周邊人行環境改善工程」完工後，南榮路會有安全舒適的人行空間，斑馬線的設計也會更加安全，讓居住環境與店家營業環境大為改善；工程完工後，針對民眾停車位不足，他也會與市府交通處討論南榮路停車格劃設問題，讓停車問題獲得解決。

基隆市議會議長童子瑋今年爭取中央及市府編列近3700萬，將增設南榮路393巷到南新街的人行道；童子瑋說，讓走路在基隆成為是舒適安全的事。 （圖為基隆市議長童子瑋提供）

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