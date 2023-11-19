安檢所3官兵收賄包庇走私輕判 基檢批法官：濫用裁量權

基隆八斗子漁港安檢所前中尉小隊長陳富翔等3名官兵包庇私梟收賄案一審均獲判緩刑，基隆地檢署將上訴理由書檢送基隆地院，內容直批法官「濫用裁量權」。（資料照）

2023/11/19 01:09

〔記者林嘉東／基隆報導〕海巡署北部分署第二岸巡隊基隆八斗子漁港安檢所前中尉小隊長陳富翔等3名官兵包庇私梟收賄案，一審均獲判緩刑，基隆地檢署已將上訴理由書檢送基隆地院，針對法官以3名官兵每次收賄金額均在5萬元以下，所犯情節輕微，且依職權予以減刑等減刑理由，直批是「濫用裁量權」。

海巡署基隆八斗子漁港安檢所中尉小隊長陳富翔負責漁港船舶進出安檢，被控為了包庇白帶魚販黃春富走私白帶魚出境賣到中國，以每放行1趟可以收取3萬到5萬元不等賄款，利誘同小隊湯姓上士與陳姓上兵，累計共包庇黃男走私白帶魚到中國11次。其中，陳富翔收賄11次，共33萬4千元；湯收賄6次，共6萬4千元；陳收賄3次，共3萬2千元。

基隆地院日前審結，法院認為，陳等3人每次收賄金額均在5萬元以下，所犯情節輕微，得減輕其刑，依貪污治罪條例公務員違背職務收賄罪，判處陳富翔等3人，2年到1年10月不等徒刑，且均給予3人緩刑。

法官認為，陳等3人每次收賄金額均在5萬元以下，所犯情節輕微部分，檢方查出，黃春富行賄陳富翔等3人，放行所捕撈的白帶魚載往中國，是在中國禁止我國漁獲輸出期間，在八斗子漁港廣為人知，若非及時偵破，恐引起其他漁民誤認海巡官兵可以輕易買通，群起效尤，陳等3人貪污犯行所產生的後果絕非所犯「情節輕微」。

其次，法院雖得依職權自由量刑，但法院依貪污治罪條例違背職務罪分別判處陳富翔應執行2年，湯姓上士1年11月，陳姓上兵1年10月，且均給予3人4年到5年不等緩刑，但3人所犯收賄次數與金額差異甚大，陳富翔是3人中軍階最高，收賄11次、金額高達33萬4千元，又在知悉湯、陳手頭拮据，，利誘湯、陳跟他一起收賄，3人應執行刑度竟只差1個月。

再者，憲法賦予法院的裁量是否給予被告緩刑， 陳富翔身為八斗子漁港安檢所管理幹部，肩負八斗子安檢漁港查緝漁船走私重任，未以身作則，獲知湯、陳手頭拮据後，利誘2人跟他一起包庇黃春富走私白帶魚出境，帶頭違法犯紀，惡性重大，難認有任何可以獲得緩刑的條件，顯已違反比例原則，濫用憲法賦予法官的裁量權。

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