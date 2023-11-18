基隆LINE群組設亂丟垃圾檢舉專區 4個月舉發700件

汽車駕駛丟菸蒂被拍到，罰金3600元起跳。（基隆市環保局提供）

2023/11/18 22:50

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市環保局加強取締民眾亂丟菸蒂、垃圾，除了提高罰金與檢舉獎金比例，今年7月在LINE設置「基隆市亂丟垃圾檢舉平台檢舉專區」群組，4個月有2600多人加入，舉發了700多件，檢舉成功率約9成，其中汽機車駕駛亂丟菸蒂占78％居冠，亂吐檳榔汁渣和亂丟家戶圾圾分別有一成多。

環保局在LINE設置檢舉專區，民眾加入群組提供影片及照片來檢舉，只要拍到丟棄行為、車號和道路位置等可以清楚辨識，檢舉就成立，今年10月1日起，檢舉獎金從罰鍰的50％提高至75％，罰金最低2400元提高到3600元起跳。

環保局廢棄物管理規畫科長張志遠說，目前檢舉案逾700件，開罰率有9成以上，多數檢舉案都成功。其中汽機車駕駛亂丟菸蒂被舉發最多占78％，其他亂吐檳榔汁及亂吐痰、亂丟家戶垃圾包各占一成多。

張志遠表示，若以1張罰單3600元計算，檢舉成功者，扣掉稅金，每件實拿檢舉獎金2160元。

有機車騎士在信一路等紅燈時把菸丟到地上被拍到，影像清楚，收到違反廢棄物清理法2400元罰單；還有5件是民眾亂丟家戶垃圾，檢舉人一路跟拍到亂丟者的家門口，還拍到門牌號碼，環保局因此開出罰單。

此外，環保局也鎖定40處熱點加強科技執法，民眾亂丟菸蒂主要地點以24小時超商、夜市、車站、速食店、市場等地較多，靠近水溝蓋處也是丟棄熱點。

機車騎士丟垃圾被拍到，將開罰3600元。（基隆市環保局提供）

基隆市環保局在民眾亂丟菸蒂和垃圾的熱點設監視器加強科技執法。（記者盧賢秀攝）

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