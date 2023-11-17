日本八代市長率團訪基隆 週六、日東岸廣場辦物產展

基隆市長謝國樑（左）致贈八代市長中村博生「市務昌隆」牌匾。（基隆市政府提供）

2023/11/17 22:50

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市與日本熊本縣八代市，雙方締結友好城市5週年，八代市明後兩天（18、19日）在基隆港東岸廣場舉辦物產展，八代市長中村博生今天（17日）率團，今年第3度造訪基隆，基隆市長謝國樑傍晚熱烈歡迎，期許雙方持續交流，厚實兩市情誼。

謝國樑偕同副市長邱佩琳、民政處長張淵翔、基隆市姊妹市促進會理事長陳世斌，會晤八代市長中村博生、議長田方芳信與市民訪問團一行共62人，雙方互贈特產並合影留念。

謝國樑指出，基隆市今年迎來與八代市締結友好城市協定5年，藉舉辦物產展厚實彼此情誼，希望雙方未來持續交流，帶動兩個城市發展興盛，繁榮加乘，今年10月副市長邱佩琳率團抵八代市訪問，感受到當地熱情。

中村博生透過翻譯指出，此行帶著市民參訪團造訪基隆，報名人數踴躍，有的民眾甚至是首次海外參訪，就來到基隆。希望在物產展的所有人，能找到自己喜好的特色商品，也期待國際郵輪航線連結彼端港口，運用雙方港口城市特性，深化彼此友誼。

基隆市和熊本縣八代市2018年4月締結友好城市，中村市長今年1、2月先後率團，除向謝國樑致賀當選，也率領熊本縣羽球協會與七堵國小師生交流。副市長邱佩琳則於同年10月率訪問團，參訪八代市博物館、環境中心及八代港，一行人對當地的環境永續與資源回收的落實感到讚賞。

日本八代市週六日在基隆港東岸廣場舉辦物產展，八代市長中村博生週五率團造訪基隆。（基隆市政府提供）

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