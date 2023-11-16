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基隆1999成檢舉達人熱線 同案同地重複檢舉浪費公帑資源

基隆市1999市民熱線檢舉排行榜第一名是警察局，噪音擾人居多，警察開始攔查改裝排氣管噪音車。（記者盧賢秀攝）

基隆市1999市民熱線檢舉排行榜第一名是警察局，噪音擾人居多，警察開始攔查改裝排氣管噪音車。（記者盧賢秀攝）

2023/11/16 20:08

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市1999市民熱線明年編列800萬元預算，但許多議員認為某些檢舉達人經常重複為同一地點同樣狀況重複撥打，一再檢舉，浪費公帑與資源，要求市府應利用大數據評估分析1999專線平台，以免造成民怨。

基隆市議會昨天審查市府明年預算，綜發處編列800萬元1999市民熱線相關預算。副議長楊秀玉首先發難，受理檢舉排行榜第一名是警察局、第二名工務處、第三名交通處，檢舉達人同案同地點重複檢舉，令人不堪其擾。

議員曾紀嚴、呂美玲和張耿輝等指出，1999市民熱線已變相成為鄰里或市民間挾怨報復的工具，市府不受理也為難，應有過濾應對方式，檢舉達人為同人、同時地物檢舉3次以上，就不必再轉，以免勞師動眾。呂美玲說，她有一次在派出所親耳聽到，不到5鐘內，相同地點、相同案子一直打電話，對警力調度造成困擾。

綜發處長林麗蟬說，統計目前約有13人較頻繁打電話到1999陳情，通報事項以噪音擾鄰、違規攤販、占用騎樓等問題居多，至於「路邊違停勸導取締」已於今年6月已由警察局110專線受理。林麗蟬表示，會召開會議精進1999熱線功能。

據統計，基隆市今年7月至10民眾檢舉交通違規案共計3萬5502件，前3大熱區檢舉路段，依序為安樂區基金一路、中正區中正路及安樂區麥金路，檢舉違規項目以違規停車最多。

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