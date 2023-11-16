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偵查佐涉貪7800元獲輕判 基檢察長援引2判決提上訴

基隆市警四分局前劉姓偵查佐，被控貪污侵吞拾得物7800元。基隆地院審理後，改依劉員觸犯刑法瀆職、竊盜等罪，輕判劉員1年6月徒刑，緩刑5年。基隆地檢署收判後，檢察長李嘉明認為一審判決適用法條錯誤，還援引最高院2 份判決，已上訴二審。（記者林嘉東攝）　

基隆市警四分局前劉姓偵查佐，被控貪污侵吞拾得物7800元。基隆地院審理後，改依劉員觸犯刑法瀆職、竊盜等罪，輕判劉員1年6月徒刑，緩刑5年。基隆地檢署收判後，檢察長李嘉明認為一審判決適用法條錯誤，還援引最高院2 份判決，已上訴二審。（記者林嘉東攝）　

2023/11/16 17:28

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市警四分局前劉姓偵查佐，被控侵吞拾得物7800元，檢方認定他涉犯刑度5年起跳的貪污治罪條例「侵占職務上持有之非公用財物罪」。基隆地院審理後，改依劉員觸犯刑法瀆職罪「公務員假借職務故意犯偽造公文書罪」等罪，輕判劉員1年6月徒刑，緩刑5年。基隆地檢署收判後，檢察長李嘉明認為一審判決適用法條錯誤，還援引最高院2份判決，已上訴二審。

劉姓偵查佐2021年9月8日輪休，上午11點50分返隊時，發現同隊蔡姓隊員辦公桌抽屜內，有藍姓男子撿到的7800元現金與5張統一發票，認為藍已不要這些錢和發票，且看見蔡員桌上有另起遺失物案物主黃女的身分證正、反面影本。

劉員利用他當時代理小隊長職務，冒用蔡員名義，盜蓋蔡員職名章，偽造藍男撿到的7800元，已由黃女領回遺失物的領據公文書。檢方調查後認定，劉員涉犯刑度5年起跳的貪污治罪條例「侵占職務上持有之非公用財物罪」起訴他。

法院合議庭認為，劉員雖對蔡員承辦拾得遺失物業務具有監督權，但並非業務承辦人，也未受隊長指派接手業務，劉因此未實際管領、支配蔡員受理的拾得遺失物，犯行與貪污治罪條例「侵占職務上持有之非公用財物罪」構成要件不符，改依刑法瀆職罪「公務員假借職務故意犯偽造公文書罪」、竊盜罪判處劉1年6月徒刑，緩刑5年。

基隆地檢署收判後，檢察長李嘉明認為，法官適用法條錯誤，特別找到最高法院103年度台上4004號判決「只要私有財物已入於公務機關實力支配之下始足當之」的見解，認為藍姓拾得人交給警方後，7800元拾得物已入於公務機關支配之下，就構成貪污治罪條例「侵占職務上持有之非公用財物罪」。

此外，一審認為，劉員並非業務承辦人，也未受隊長指派接手業務，未實際管領、支配蔡員受理的拾得遺失物，但是111年度台上1333號判決清楚交代，對職務上關聯密切行為或關係而持有的私有財物，予以竊取或侵占，也是貪污治罪條例「侵占職務上持有之非公用財物罪」處罰的範疇。

地檢署痛批，劉員身為執法人員，竟知法犯，為貪圖小利觸犯刑責，認為一審判決不僅適用法條錯誤，顯有違誤，還輕判劉員1年6月徒刑，給予緩刑5年，顯有不當。

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