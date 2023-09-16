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謝國樑又出國玩！ 基市議員陳軍佐批不用心「市政停滯崩壞中」

基隆市長謝國樑臉書po文私假自費前往美國觀光。（攤取自臉書）

基隆市長謝國樑臉書po文私假自費前往美國觀光。（攤取自臉書）

2023/09/16 17:42

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市長謝國樑私假自費前往美西觀光，市議員陳軍佐在臉書諷問，去拉斯維加斯除了賭博、看秀與享受美酒美食之外，真想不出來還能有什麼事？他想起前市長林右昌每天都在拚市政，基隆才有突破和進步，反觀謝國樑上任以來，市府人事爭議不斷，市政停滯，市民共同的感受就是基隆市政整個停滯崩壞中，難怪施政滿意度又回到全國倒數。

市府發言人余治明表示，謝國樑使用自費及私假觀光兼考察美西及加州柏克萊大學，相信民眾自有公論。

謝國樑日前在臉書貼文，他以私假自費的方式前往美西觀光5天。陳軍佐指出，謝國樑說他是自費私人行程，沒有什麼不行，不過，這令他想起林右昌UChange部長在當基隆市長的時候，他從來沒有在年間私人行程跑出國，整整8年都在全力拚市政，假日拚、晚上也拚，所以他當市長8年基隆才能突破困難，有很大的進步。

謝國樑今年已經2次私人行程出國玩，自他上任以來，市府人事爭議不斷，林右昌時代推動的重大建設一件件被謝市長推翻停止，新的建設又提不出來，只有封中正路飆車讓市民罵翻，遠見雜誌市長施政滿意度比擬前市長張通榮又回到吊車尾，全國倒數第二。

市民共同的感受就是基隆市政整個停滯崩壞中，而且亂七八糟且離譜的事情一大堆。現在大家相較，應該知道為什麼了，因為謝國樑對市政的投入與用心跟林右昌實在差太多了！

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