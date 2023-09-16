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首頁　>　基隆市

郵寄93公斤大麻回台被抓包 居中聯繫2共犯被訴

基隆地檢署起將居中聯繫的黃男、羅男依違反毒品危害防制條例運輸第二級毒品等罪嫌起訴。（資料照）

基隆地檢署起將居中聯繫的黃男、羅男依違反毒品危害防制條例運輸第二級毒品等罪嫌起訴。（資料照）

2023/09/16 16:54

〔記者林嘉東／基隆報導〕平姓男子夥同林姓、黃姓與羅姓男子，從加拿大走私93公斤二級毒品大麻來台，被基隆檢調循線查獲。基隆地檢署近日偵結，先將居中聯繫的黃男、羅男依違反毒品危害防制條例運輸第二級毒品等罪嫌起訴；平男、林男還涉他案，另案偵辦中。

起訴書指出，平姓男子出資向加拿大不詳男子購買161包、合計93公斤大麻，找林姓男子負責收貨，為了躲避追查，平男不自己聯繫林男，另找黃男、羅男做為聯絡窗口，製造查緝斷點，讓檢調難以溯源。

平男去年12月透過加拿大不知情報關行協助，將161包大麻透過海運寄送國際郵包到新北市汐止區；不過，財政部關稅署基隆關員察覺可疑，拆封鑑驗，查出包裹內夾藏大麻，予以查扣。

法務部調查局航業調查處獲報展開調查，經調查官連日追查，趁郵包今年1月間投遞到汐止某社區大樓，林男出面簽收時將他逮捕；4個月後，再循線逮到住在基隆的黃男與新北新莊的羅男。

黃男落網後辯稱，他雖多次替平男居間聯絡林男，但不知道2人要從加拿大走私大麻來台；羅男則供稱，他知道平男要走私大麻來台，請他協助林男收貨，還出錢在汐止租屋作為郵包收貨地點。

基隆地檢署近日偵結，將黃男、羅男2人依違反毒品危害防制條例「運輸第二級毒品」及懲治走私條例中的「私運管制物品進口」罪嫌起訴。林男、平男則因另涉及他案，另案偵辦中。

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