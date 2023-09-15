為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　基隆市

今晚關龕門好兄弟多留一天 鷄籠中元祭畫句點

雞籠中元祭交接手爐，郭姓宗親會（左）交捧給張廖簡宗親會。（基隆文化中心提供）

雞籠中元祭交接手爐，郭姓宗親會（左）交捧給張廖簡宗親會。（基隆文化中心提供）

2023/09/15 20:46

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆開基老大公廟今晚關龕門，由副市長邱佩琳副市長、議長童子瑋、主普郭姓宗親會及各宗親會代表代表一同參與，共同扣上鎖頭、關上龕門，請「好兄弟」回到冥間。晚上在慶安宮交接手爐，今年輪值主普郭姓宗親會交棒給張廖簡宗親會。

關龕門儀式由道長帶領主普郭姓宗親會等貴賓，進行淨壇、恭讀疏文敬告天地，並依循古禮上香、獻花、獻果；再取出裝鑰匙的錦盒，記錄關龕門時辰及姓名後，鎖上門鎖，完成整個關龕門儀式。

今天是農曆8月初一，基隆老大公廟頭各縣市不一樣，晚一天關鬼門，讓「好兄弟」來得及返回冥間，同時也體現了鷄籠中元祭悲天憫人的精神。

副市長邱佩琳表示，今年的中元祭活動在郭姓宗親會以及其單位的合作和努力，順利圓滿，她相信中元祭每年都能帶來精彩的表現，為民眾提供難忘的文化體驗。

今天的關龕門儀式透過線上直播，讓無法親臨現場的民眾也能深度參與。回顧過去這一個月的相關科儀，從開燈夜開始，再來是開龕門、豎燈篙、送燈獻敬、開燈放彩、施放水燈頭、中元普度、跳鍾馗、關龕門一直到交接手爐，鷄籠中元祭保持了傳統文化的核心價值和精髓，實現了民俗文化的永續發展。這個獨特的祭典，無疑是值得基隆以及所有參與其中的人引以為傲的傳統文化品牌，它將繼續在未來傳承下去，為大家帶來更多的驚喜和感動。

基隆開基老大公廟今晚關龕門，今年雞籠中元祭畫下圓滿句點。（基隆市文化局提供）

基隆開基老大公廟今晚關龕門，今年雞籠中元祭畫下圓滿句點。（基隆市文化局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
暌違3年 頭城搶孤12隊爭奪順風旗
2023/09/15 05:30

暌違3年 頭城搶孤12隊爭奪順風旗
關鬼門！東港東隆宮總普水陸好兄弟 大士爺燒化送孤
2023/09/14 23:58

關鬼門！東港東隆宮總普水陸好兄弟 大士爺燒化送孤

瞄準竹科外溢新豐市心 「森祐本善」登場
晚1天！基隆老大公廟明天才關鬼門 讓好兄弟來得及趕回去
2023/09/14 17:37

晚1天！基隆老大公廟明天才關鬼門 讓好兄弟來得及趕回去
農曆8月神明上班了！知名麻糬店跟土地公當鄰居 先跟「伯公」報告
2023/09/14 13:30

農曆8月神明上班了！知名麻糬店跟土地公當鄰居 先跟「伯公」報告

年過40擔心老人味 醫師建議：穿上它
基隆市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播