今晚關龕門好兄弟多留一天 鷄籠中元祭畫句點

雞籠中元祭交接手爐，郭姓宗親會（左）交捧給張廖簡宗親會。（基隆文化中心提供）

2023/09/15 20:46

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆開基老大公廟今晚關龕門，由副市長邱佩琳副市長、議長童子瑋、主普郭姓宗親會及各宗親會代表代表一同參與，共同扣上鎖頭、關上龕門，請「好兄弟」回到冥間。晚上在慶安宮交接手爐，今年輪值主普郭姓宗親會交棒給張廖簡宗親會。

關龕門儀式由道長帶領主普郭姓宗親會等貴賓，進行淨壇、恭讀疏文敬告天地，並依循古禮上香、獻花、獻果；再取出裝鑰匙的錦盒，記錄關龕門時辰及姓名後，鎖上門鎖，完成整個關龕門儀式。

今天是農曆8月初一，基隆老大公廟頭各縣市不一樣，晚一天關鬼門，讓「好兄弟」來得及返回冥間，同時也體現了鷄籠中元祭悲天憫人的精神。

副市長邱佩琳表示，今年的中元祭活動在郭姓宗親會以及其單位的合作和努力，順利圓滿，她相信中元祭每年都能帶來精彩的表現，為民眾提供難忘的文化體驗。

今天的關龕門儀式透過線上直播，讓無法親臨現場的民眾也能深度參與。回顧過去這一個月的相關科儀，從開燈夜開始，再來是開龕門、豎燈篙、送燈獻敬、開燈放彩、施放水燈頭、中元普度、跳鍾馗、關龕門一直到交接手爐，鷄籠中元祭保持了傳統文化的核心價值和精髓，實現了民俗文化的永續發展。這個獨特的祭典，無疑是值得基隆以及所有參與其中的人引以為傲的傳統文化品牌，它將繼續在未來傳承下去，為大家帶來更多的驚喜和感動。

基隆開基老大公廟今晚關龕門，今年雞籠中元祭畫下圓滿句點。（基隆市文化局提供）

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