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交部盤點1000處「地獄路口」 北北基最多

交通部盤點1000處行人事故熱點，直轄市新北、非直轄基隆需改善路口最多。（資料照）

交通部盤點1000處行人事故熱點，直轄市新北、非直轄基隆需改善路口最多。（資料照）

2023/09/15 20:14

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為擺脫行人地獄罵名、保障行人交通安全，行政院今年8月17日核定行人交通安全政策綱領，交通部配合盤點出1000處行人事故熱點路口，要請主管機關進行改善。交通部路政及道安司司長黃運貴表示，相關路口已有初步跟地方政府溝通，後續將會正式發文給地方政府，希望在明年底前至少完成600處路口改善。

根據交通部統計，今年1月至6月行人死亡及受傷雖然較去年同期高，不過已有呈現下降趨勢，1月死亡人數為40人，6月則降至17人，是今年最低；行人受傷部分，從3月開始有呈現下降趨勢，1月受傷人數為1768人，6月則為1209人。

為更進一步改善行人交通安全，交通部已盤點最易肇事路口及行人活動聚集區域，作為縣市研擬改善計畫依據。交通部指出，地點篩選是依據2020年至2023年6月的行人事故數據，參考運輸研究所相對嚴重度指標及相對頻率指標，針對行人事故頻率高，也就是發生件數較多，與傷亡人數較多路口排序，並套用內政部最新路網圖資進行標定，共盤點出直轄市400處、非直轄市300處、行人活動聚集區域300處。

黃運貴表示，交通部將於網站公告這1000處路口，預計下週一會發文給各縣市政府，後續將由各縣市進一步評估確認納入改善計畫，若縣市有其他改善路口也可提出，並希望縣市政府在今年11月底前提報改善計畫，向內政部營建署、交通部公路局申請補助改善經費，公路局、營建署將於今年12月底前核定。

黃運貴表示，易肇事路口的改善，是要根據當地實際空間環境、交通狀況、事故態樣來去規劃，一定要做現勘才能找出最適合的方案。而改善的方式可參考交通部函送的「人行空間改善原則及作法」及相關指引，或內政部「市區道路及附屬工程設計規範」及「都市人本交通規劃設計手冊（第2版）」辦理；直轄市、非直轄市、行人活動聚集區域，目標於明年至少各完成200處路口改善。

中央補助地方交通工程改善不僅限於交通部所盤點1000處路口清單地點，交通部表示，其他改善地點都可透過「永續提升人行安全計畫」等提出申請補助，對於工程較為複雜且期程較長計畫，2025年至2027年也可提報改善計畫，中央將持續補助縣市辦理相關路口改善。

行人活動聚集區域需改善路口中，台北市90處、新北市92處、桃園市48處、台中市39處、台南市7處、高雄市24處；直轄市急需改善的易肇事路口，台北市110處、新北市115處、桃園市87處、台中市41處、台南市19處、高雄市28處；非直轄市急需改善路口，基隆市99處、新竹市38處、新竹縣27處、苗栗縣19處、彰化縣39處、南投縣8處、雲林縣10處、嘉義縣1處、嘉義市1處、屏東縣23處、宜蘭縣17處、花蓮縣15處、台東縣2處、澎湖縣1處等。

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