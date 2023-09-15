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夏季進駐時間結束 基隆大武崙沙灘救生員今撤離

基隆大武崙沙灘的救生員今天起撤離，民眾戲水要注意安全。（記者盧賢秀攝）

基隆大武崙沙灘的救生員今天起撤離，民眾戲水要注意安全。（記者盧賢秀攝）

2023/09/15 12:19

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市大武崙沙灘8月中旬曾發生1日3起溺水死亡事件，加強救生員任務，目前市府夏季救生員進駐時間結束，今撤離大武崙沙灘，市府呼籲民眾進出大武沙灘水域注意自身安全，並遵守安全告示。

市府發言人余治明指出，大武崙沙灘屬於開放型場域，市府在6月15日至9月14日安排基隆水上救生安全協會，派駐現場協助救生、宣導及警戒。今天救生員已撤離大武崙沙灘。

觀光及城市行銷處長郭憲平表示，海域已設置浮球警戒線（高潮線起離岸55公尺）提醒民眾，大武崙沙灘有海流、波浪及離岸流，為戲水安全，請遊客戲水時不要超越浮球警戒線，動力遊具或其他可能導致危險的水域活動，避免生意外。

此外，嚴禁兒童單獨戲水，民眾離岸勿遠、涉水勿深，以策安全、最好結伴而行。海岸水域現場海巡及警消相關巡邏人員會加強巡查，請配合安全勸導。

郭憲平指出，民眾如果未依現場安全宣導告示，市府及北觀處可依發展觀光條例第60條，在公告禁止區域從事水域遊憩活動或不遵守水域遊憩活動管理機關對有關水域遊憩活動所為種類、範圍、時間及行為的限制者，可以處1萬元以上5萬元以下罰鍰，呼籲民眾注意戲水安全。

基隆大武崙沙灘的救生員今天起撤離，民眾戲水要注意安全。（記者盧賢秀攝）

基隆大武崙沙灘的救生員今天起撤離，民眾戲水要注意安全。（記者盧賢秀攝）

基隆大武崙沙灘的救生員今天起撤離，民眾戲水要注意安全。（記者盧賢秀攝）

基隆大武崙沙灘的救生員今天起撤離，民眾戲水要注意安全。（記者盧賢秀攝）

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