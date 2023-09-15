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基隆碇內吊橋開工整修 明年2月農曆新年前完工

基隆碇內吊橋封橋10個月，修復工程今開工，預計明年2月農曆年前開放。（記者盧賢秀攝）

基隆碇內吊橋封橋10個月，修復工程今開工，預計明年2月農曆年前開放。（記者盧賢秀攝）

2023/09/15 11:25

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市暖暖碇內地區跨越基隆河的碇內吊橋，因垂直吊索斷裂封閉，今天開工整修，預計在明年2月農曆新年前完工開放，讓基隆河兩岸自行車道可以串連。由於最近工安事件頻傳，市議員和立委參選人林沛祥也要求市府要做容留人數管制。

暖暖的碇內吊橋跨越基隆河左右岸，長度約98公尺，橋齡14年。去年10月橋梁檢測時發現有垂直吊索斷裂，且底部鏽蝕嚴重，經專業技師評估有立即危險性，因此封閉整修，不過因工程發包多次流標，一直到今年8月才發包出去，今天開工整修，並向地方說明工期等。

工務處指出，碇內吊橋將全面更新吊索、斜拉桿和攔杆扶手等，工期150日曆天，在明年2月初完工，希望在農曆年前開放。

市議員林旻勳表示，碇內吊橋是連結碇內及過港很重要的一座橋梁，有許多民眾早起運動、散步健走和騎乘自行車等人潮，使用率很高，希望能夠如期如質完工開放，此外建議市府加強照明設施和防滑設施。

議員陳冠羽表示，吊橋從去年11月封閉至今，休閒民眾和自行車車友希望能夠如期如質在農曆年前完工，此外，吊橋維管不易，希望市府加強檢測頻率。

市議員也是立法委員參選人林沛祥表示，目前公共安全最重要，除了如期在2月初完工外，也要重視工程品質，此外，橋梁使用率高，建議市府研議制同一時段吊橋上容留人數。

市府工務處表示，將與施工廠商共同協力，讓吊橋修復工程能如期如質完工，也讓基隆河畔自行車散步道能夠更為便捷，並研究、公告限制同一時段容留人數，維護吊橋的安全。

基隆碇內吊橋封橋10個月，修復工程今開工，預計明年2月農曆年前開放。（記者盧賢秀攝）

基隆碇內吊橋封橋10個月，修復工程今開工，預計明年2月農曆年前開放。（記者盧賢秀攝）

基隆市府工務處向議員及民眾說明碇內吊橋施工檢修期程。（記者盧賢秀攝）

基隆市府工務處向議員及民眾說明碇內吊橋施工檢修期程。（記者盧賢秀攝）

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