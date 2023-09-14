七堵百一街工地復工挨轟 基隆市府今晚再度宣布停工

基隆市政府發言人余治明（右）、都市發展處長謝孝昆（左）今天晚間6點20分召開記者會，七堵百一街工地復工是為了確保基地基礎工程安全與鄰房安全，如今基地最區危險時間已過，即刻宣布停工。（記者俞肇福攝）

2023/09/14 19:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕有鑑於台北市大直民宅下陷一案，引發民眾後續恐慌，今年5月中在基隆市七堵區百一街建築工地施工，造成基地旁電桿沉陷。基隆市政府今天（14日）傍晚由發言人余治明，都發處長謝孝昆聯袂召開記者會，宣布施工中的七堵區百一街工地再度停工；謝孝昆說，今年5月市府依照專業技師建議的安全考量，就基地之基礎及地下層必要設施先施工，以提升基礎穩定性及鄰房安全性，市府在完成地下必要設施後，今日傍晚決定，立即再度停工。

謝孝昆指出，今年5月中在本市七堵區百一街建築工地施工造成基地旁電桿沉陷，致百福社區無預警停電，基隆市政府在第一時間於5月17日上午邀第三方專業技師公會及該工地監造建築師、專任技師等相關人員至現場會勘，釐清造成電線桿下陷及鄰損原因；後續依第三方專業技師建議進行基地內水平支撐及排樁補強，為避免剛開挖至地下2層，處於最危險狀態，基於安全考量，經第三方專業技師建議就基地的基礎及地下層必要設施先行施作，以提升基礎穩定性及鄰房安全性，另請營造廠於基地周邊持續監測。

謝孝昆表示，有關基地鄰房受損部分，市政府將要求起造人及承造人負起完全責任，進行全面性盤點、清查，並邀第三方專業技師協助確認鄰損狀況及安全評估，要求優先啟動鄰損戶之鑑定程序。待該案緊急應變計畫包括工地安全措施、受損房屋安全維護、安全鑑定書等項目以及與鄰損住戶達成協議共識後，才會允許該案繼續施工。

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