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晚1天！基隆老大公廟明天才關鬼門 讓好兄弟來得及趕回去

今天（14日）農曆七月最後一天，是俗稱「關鬼門」的日子；基隆開基老大公廟則晚一天，農曆八月一日傍晚才關龕門。（資料照）

今天（14日）農曆七月最後一天，是俗稱「關鬼門」的日子；基隆開基老大公廟則晚一天，農曆八月一日傍晚才關龕門。（資料照）

2023/09/14 17:37

〔記者俞肇福／基隆報導〕今天（14日）是農曆7月最後一天，當晚11時「鬼門關」，是俗稱「關鬼門」的日子，台灣傳統民間信仰，會在這一天準備供品紙錢，送「好兄弟」回陰間。但基隆關鬼門的時間，傳統上都特別晚一天，要到農曆8月1日才關門。基隆開基老大公廟說，為了讓好兄弟能早點享用供奉，基隆的開龕門時間會早一點，但關龕門比全台各地卻晚一天，好讓好兄弟來得及返回陰間，展現基隆濃濃的人情味。

今天晚上是俗稱的「關鬼門」，但是基隆的關鬼門則是在明天（15日）、農曆8月1日的下午5時，會在開基老大公廟舉行「關龕門」儀式，輪值的宗親會在道長帶領下，依照科儀焚香祝禱後，由輪值主普的郭姓宗親會理事長等貴賓，將龕門上鎖，象徵「關鬼門」儀式完成，也代表好兄弟結束「放暑假」。

開基老大公廟說，基隆比起一般關鬼門的時間較晚一天，這是因為一般民間認為，開龕門的時間要提早，以免延誤好兄弟出來陽間進食；而關龕門的時間不可早，好讓好兄弟能來得及趕回去，也可以多在陽間享受一天供奉，展現基隆濃濃的人情味。

鷄籠中元祭今年傳承第169年，一系列科儀活動從開龕門、主普壇開燈放彩、迎斗燈、封街遊行和望海巷施放水燈頭，到中元普度，主普壇廣場擺滿各式各樣祭品招待好兄弟。今年輪值主普的郭姓宗親會至明天關龕門儀式後，交棒給明年的張廖簡宗親會。

基隆開基老大公廟農曆八月一日關龕門上鎖。（資料照）

基隆開基老大公廟農曆八月一日關龕門上鎖。（資料照）

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