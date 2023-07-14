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    基隆海洋Café登場 廣場賞海景喝咖啡

    基隆海洋廣場「海洋Café」今天起試營運，民眾可以在在廣場上喝飲料賞海景。（記者盧賢秀攝）

    基隆海洋廣場「海洋Café」今天起試營運，民眾可以在在廣場上喝飲料賞海景。（記者盧賢秀攝）

    2023/07/14 23:34

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市今年夏天將舉辦熱鬧多元的大型展演活動「基隆樂夏天，基隆市文化局規劃暖身活動，在海洋廣場打造了兼具藝文與休閒氛圍的海洋Café，民眾可以在沙發區一邊欣賞美的海景，一邊享用各式飲品，十分悠閒。

    基隆市文化局長江亭玫表示，今年基隆「樂夏天」以「微笑港灣」為主題，在海洋廣場暖身。不僅呈現基隆獨有的港都特色，同時邀請最擅長演繹微笑的國際新銳藝術家朱晨維，為海洋廣場帶來一系列「微笑」藝術展示，希望帶大家找回微笑的力量。

    海洋廣場今天傍晚設置悠閒舒適的觀景沙發區，為整體空間帶來時尚輕盈的氛圍，提供各式輕食飲品，如手沖咖啡、抹茶霜淇淋、天然果味氣泡飲等，讓海洋廣場增添豐富多元的活力和氣息，打造最chill的休閒港灣。

    江亭玫希望透過這次多元熱鬧的「樂夏天」衍生活動，以青年藝術家的多元創作內容與新型態的輕餐飲文化，為海洋廣場整體空間營造出時尚摩登且青春活力的氛圍，期待「微笑港灣」成為基隆市活力迷人的新地標。

    「海洋Café by 微笑PARA」在7月14日至16日試營運，體驗時間為下午4點到7點，歡迎民眾留下歡樂開心的微笑時光。

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