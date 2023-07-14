莽夫持菜刀與警對峙 所長胡穎豪飛撲壓制右髖骨斷3塊

基隆市警三分局碇內派出所長胡穎豪，奮不顧身將莊男壓制在地，救了莊妻，自己卻右側髖骨斷成3塊，今天緊急進行手術。 （記者林嘉東翻攝）

2023/07/14 19:50

〔記者林嘉東／基隆報導〕莊姓男子昨晚在住處與妻子爆發肢體衝突，鄰居聽聞莊妻不斷大喊：「救命」趕緊報案；基隆市警三分局碇內派出所長胡穎豪趕抵，見莊男持菜刀欲自刎，奮不顧身撲上前將莊男壓制在地，救了莊妻，自己卻因撲身壓制莊男時，重摔地面，致右側髖骨斷成3塊，今天緊急進行手術，所幸手術過程順利。

基隆市源遠路一處1樓民宅昨天晚間6時許，驚傳1名婦人不斷大喊：「救命！」；基隆市警局第三分局碇內派出所長胡穎豪獲報，率2名同仁趕往救援。

胡員趕抵時，婦人仍不斷大喊：「救命」，屋內莊姓男子見警方前來，情緒數度失控，持菜刀割左腕1刀，還嗆警：「我持刀傷害自己不行嗎？」胡員立即持電擊槍喝令：「把刀放下！」、「不要亂來」；未料，莊男不聽勸，反把菜刀架在脖子上欲自刎。情況危急，胡員趁莊男突將刀放下時，撲上前將他壓制在地上，其餘員警立即上前將莊男控制住。

據指出，胡員在飛撲壓制莊男過程中，右側髖骨不慎重摔落地，胡員一度痛到站不起來，仍咬著牙與同仁一起將莊男壓制在地。

胡員負傷後，忍動將莊男帶回派出所管束，並協助替婦人聲請緊急保護令後，才至醫院就醫；經醫師診治發現，胡員右側髖關節骨折，且斷成3塊。

基隆市警局督察長陳啟明、三分局長楊宗昆獲知後，趕赴醫院探視胡員，要他好好休養，並協助聯繫醫院於今日下午緊急替他進行手術，手術已於傍晚6時許完成。

莊姓男子把菜刀架在脖子上欲自刎。 （記者林嘉東翻攝）

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