賴清德基隆信賴台灣之友會成立 千人相挺擠爆會場

民主進步黨主席、總統候選人賴清德今天（14日）下午出席「基隆市信賴台灣之友會成立大會」，賴清德致詞表示，基隆是台灣頭，台灣人說「頭過，身就過」，只要基隆贏，台灣一定贏，只要基隆好，台灣一定好。（記者俞肇福攝）

2023/05/14 19:11

〔記者俞肇福／基隆報導〕民主進步黨主席、總統候選人賴清德今天（14日）下午出席「基隆市信賴台灣之友會成立大會」，賴清德致詞表示，基隆是台灣頭，台灣人說「頭過，身就過」，只要基隆贏，台灣一定贏，只要基隆好，台灣一定好；因為有基隆港，讓台灣在國際貿易上扮演重要角色，串聯起五大洲、三大洋聯絡，未來他有機會將持續支持基隆，讓台灣的經濟持續繁榮發展。

基隆市信賴台灣之友會今天下午成立，現場逾千人擠爆會場，內政部長林右昌、基隆市議長童子瑋、立委蔡適應、民進黨基隆立法委員參選人張秉鈞及地方黨公職到場展現團結氣勢，現場也準備康乃馨祝大家母親節快樂。賴清德步入會場時，支持者高呼「2024、團結一致」、「Team Taiwan、挺台灣」，場面熱烈。

賴清德表示，祝福大家母親節快樂，並感謝舅舅、基隆慶安宮主委童永出來「扛頭旗」，號召成立「基隆市信賴台灣之友會」，而基隆是台灣頭，基隆市信賴台灣之友會這支旗是真的代表台灣的「頭旗」，俗話說「頭旗舉得穩，勝利一定來」，基隆贏，我們就一定贏。賴清德強調，未來和大家都是台灣隊，「Team Taiwan、一起挺台灣」，大家一起疼惜台灣、守護台灣，壯大中華民國台灣。

賴清德指出，信賴台灣之友會成立的宗旨，就是疼惜台灣、守護台灣，壯大中華民國台灣。他表示，當台灣受到危險時，大家要站出來守護，只要全民團結，任何國家要對台灣威脅時都會再三思考。我們要在民主道路上持續深化，讓中華民國台灣壯大；而基隆是台灣頭，所謂「頭過，身就過」，基隆好，台灣一定好。

賴清德重申，守護台灣民主、和平、繁榮的目標，「過去為民主打拚，未來要為和平打拚」。台灣完全沒有對中國有任何的挑釁，不要將台灣的民主、防疫成績等視為一種挑釁，台灣很願意幫助中國，2008年的汶川大地震，台灣社會共同捐款70多億台幣，甚至參與救災、賑災、重建等，台灣社會相當善良。且近幾十年來，中國能進步，台灣是中國最大的外資，已投資超過投資2300億以上的美金，創造就業機會，因此中國不應該對台灣採取任何不利的態度。

賴清德強調，如果中國不放棄對台灣武力侵略，我們必須做好準備，如蔡英文總統所提出的「和平靠國防，國防靠全民」，必須提升國防力量，並與民主聯盟合作，讓團結的力量起來，大過中國的力量，靠實力的和平才是永續的和平。

民主進步黨主席、總統候選人賴清德（圖右）今天（14日）下午出席「基隆市信賴台灣之友會成立大會」，賴清德致詞表示，基隆是台灣頭，台灣人說「頭過，身就過」，只要基隆贏，台灣一定贏，只要基隆好，台灣一定好。（記者俞肇福攝）

民主進步黨主席、總統候選人賴清德（圖中）今天（14日）下午出席「基隆市信賴台灣之友會成立大會」，賴清德致詞表示，基隆是台灣頭，台灣人說「頭過，身就過」，只要基隆贏，台灣一定贏，只要基隆好，台灣一定好。（記者俞肇福攝）

民主進步黨主席、總統候選人賴清德今天（14日）下午出席「基隆市信賴台灣之友會成立大會」，賴清德致詞表示，基隆是台灣頭，台灣人說「頭過，身就過」，只要基隆贏，台灣一定贏，只要基隆好，台灣一定好。（記者俞肇福攝）

民主進步黨主席、總統候選人賴清德今天（14日）下午出席「基隆市信賴台灣之友會成立大會」，圖為賴清德頒發給舅舅、慶安宮主委童永「基隆市信賴台灣之友會」理事長聘書。（記者俞肇福攝）

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