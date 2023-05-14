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    首頁　>　基隆市

    憂心假釋男友肇逃得服殘刑 女出面頂替判拘40天

    基隆地院近日審結，依觸犯頂替罪判處邱女拘役40天；蘇男肇逃部分，則判處有期徒刑6月，均得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，依觸犯頂替罪判處邱女拘役40天；蘇男肇逃部分，則判處有期徒刑6月，均得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    2023/05/14 13:11

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名假釋出獄的蘇姓男子前年9月底凌晨駕車行經麥金路時，因未保持安全距離，撞上前方的張姓女騎士，導致2人受傷。蘇男擔心假釋會被取消，竟駕車逃逸，並要邱姓女友頂替。所幸，蘇男最終承認犯行，減輕女友刑責。基隆地院近日審結，依觸犯頂替罪判處邱女拘役40天；蘇男肇逃部分，則判處有期徒刑6月，均得易科罰金。

    檢警調查，蘇男於案發當時駕駛母親名下的轎車，要到麥金路找邱姓女友，卻因未保持安全車距，擦撞張姓女騎士，導致張女及陳姓附載人紛紛掛彩受傷。

    蘇男見狀未留在現場協助救護，更未通報119請救護車救援，逕自駕車逃離現場，繼續往女友家行駛。

    蘇男到邱女家中後，告知女友自己有撞到人，但擔心事後遭到判刑後，就得回去服還剩3年多的殘刑，希望女友幫忙頂替。沒有駕照的邱女聽聞後心軟，答應幫男友頂罪。

    案發後3小時，警方透過車牌號碼追到王姓女車主，得知該輛車都是蘇男駕駛後，便聯繫蘇男，但蘇男卻在第一時間謊稱案發當時車子是女友駕駛；警方便約談邱女說明。

    張姓被害人向警方表示，事故發生時並沒有看到當時肇事車輛駕駛樣貌，更不知是男、是女，也無法確認對方身分是否屬實。檢察官偵訊後，肇事逃逸罪將邱女函送法辦。

    法院審理時，蘇、邱二人才改口承認，當時開車肇事的是蘇男，而邱女只是出面頂替，並非肇事人。

    法官認為，蘇男已賠償被害人損失，雙方也達成和解，而於審理期間兩人也承認犯行。故依肇事逃逸罪判處蘇男有期徒刑6月；邱女則依觸犯頂替罪判處拘役40天，均得易科罰金。

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