拚賴清德勝選 陳時中呼籲：爭取更多人支持

基隆市小英之友會今天舉辦「總統就職七週年520捐血公益活動」，前衛生福利部部長陳時中（右二）與捐出熱血的李先生合影留念。 （記者俞肇福攝）

2023/05/14 13:02

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市小英之友會選在母親節的今天（14日），配合全國總會聯合舉辦「總統就職七週年520捐血公益活動」，前衛生福利部部長陳時中以小英之友會榮譽總會長的身分，與全國總會總會長顏志發共同到場支持。陳時中受訪時表示，賴清德形象清新，未來將爭取更多人支持他。

陳時中表示，總統大選中每一張選票都很重要，不同的年齡層也很重要。他認為賴清德形象向來清新且年輕有為，因此得到許多年輕人支持。接下來要爭取更多人支持，讓賴清德能順利當選。

至於國民黨會由何人出線角逐總統，陳時中表示，他很難去預測其他人，不過時間也快到了，大家不用多加揣測，時間到了自然會推出人選，大家公平競爭贏得台灣人民信賴，延續本土政權是民進黨一貫主張和目標。

顏志發表示，小英之友會全國總會一共有20個縣市小英之友會，都是正式向政府立案的人民團體，公益服務包含寒冬送暖、青少年反毒、助農惜食，促進台灣水果內銷。在蔡總統的交代下，會繼續做社會公益，這股凝聚力不會因為蔡總統卸任而停止。

陳時中也說，捐血活動是一種對生命尊重以及助人的體現，捐血不但能幫助人，也促進新陳代謝，這是助人助己。接下來小英之友會全國還有好幾場捐血活動，希望大家可以一起來響應，小英之友會將繼續維持社會公益性，持續努力，希望社會越來越好。

基隆市小英之友會總會長暨國策顧問洪團樟說，基隆市小英之友會已連續辦理7年公益捐血活動，理監事及小英志工出錢出力共同攜手公益服務活動，未來會把這份愛心持續傳遞社會各個角落。

前衛生福利部部長陳時中以小英之友會榮譽總會長的身分，到基隆參加「總統就職七週年520捐血公益活動」， 陳時中受訪時表示，賴清德形象清新，未來將爭取更多人支持他。（記者俞肇福攝）

基隆市小英之友會選在母親節的今天（14日），配合全國總會聯合舉辦「總統就職七週年520捐血公益活動」，前衛生福利部部長陳時中以小英之友會榮譽總會長的身分，與全國總會總會長顏志發共同到場支持。（記者俞肇福攝）

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