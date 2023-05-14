為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　基隆市

    拚賴清德勝選 陳時中呼籲：爭取更多人支持

    基隆市小英之友會今天舉辦「總統就職七週年520捐血公益活動」，前衛生福利部部長陳時中（右二）與捐出熱血的李先生合影留念。 （記者俞肇福攝）

    基隆市小英之友會今天舉辦「總統就職七週年520捐血公益活動」，前衛生福利部部長陳時中（右二）與捐出熱血的李先生合影留念。 （記者俞肇福攝）

    2023/05/14 13:02

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市小英之友會選在母親節的今天（14日），配合全國總會聯合舉辦「總統就職七週年520捐血公益活動」，前衛生福利部部長陳時中以小英之友會榮譽總會長的身分，與全國總會總會長顏志發共同到場支持。陳時中受訪時表示，賴清德形象清新，未來將爭取更多人支持他。

    陳時中表示，總統大選中每一張選票都很重要，不同的年齡層也很重要。他認為賴清德形象向來清新且年輕有為，因此得到許多年輕人支持。接下來要爭取更多人支持，讓賴清德能順利當選。

    至於國民黨會由何人出線角逐總統，陳時中表示，他很難去預測其他人，不過時間也快到了，大家不用多加揣測，時間到了自然會推出人選，大家公平競爭贏得台灣人民信賴，延續本土政權是民進黨一貫主張和目標。

    顏志發表示，小英之友會全國總會一共有20個縣市小英之友會，都是正式向政府立案的人民團體，公益服務包含寒冬送暖、青少年反毒、助農惜食，促進台灣水果內銷。在蔡總統的交代下，會繼續做社會公益，這股凝聚力不會因為蔡總統卸任而停止。

    陳時中也說，捐血活動是一種對生命尊重以及助人的體現，捐血不但能幫助人，也促進新陳代謝，這是助人助己。接下來小英之友會全國還有好幾場捐血活動，希望大家可以一起來響應，小英之友會將繼續維持社會公益性，持續努力，希望社會越來越好。

    基隆市小英之友會總會長暨國策顧問洪團樟說，基隆市小英之友會已連續辦理7年公益捐血活動，理監事及小英志工出錢出力共同攜手公益服務活動，未來會把這份愛心持續傳遞社會各個角落。

    前衛生福利部部長陳時中以小英之友會榮譽總會長的身分，到基隆參加「總統就職七週年520捐血公益活動」， 陳時中受訪時表示，賴清德形象清新，未來將爭取更多人支持他。（記者俞肇福攝）

    前衛生福利部部長陳時中以小英之友會榮譽總會長的身分，到基隆參加「總統就職七週年520捐血公益活動」， 陳時中受訪時表示，賴清德形象清新，未來將爭取更多人支持他。（記者俞肇福攝）

    基隆市小英之友會選在母親節的今天（14日），配合全國總會聯合舉辦「總統就職七週年520捐血公益活動」，前衛生福利部部長陳時中以小英之友會榮譽總會長的身分，與全國總會總會長顏志發共同到場支持。（記者俞肇福攝）

    基隆市小英之友會選在母親節的今天（14日），配合全國總會聯合舉辦「總統就職七週年520捐血公益活動」，前衛生福利部部長陳時中以小英之友會榮譽總會長的身分，與全國總會總會長顏志發共同到場支持。（記者俞肇福攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    松山慈祐宮媽祖聖誕三獻禮 賴清德、蔣萬安同台熱絡互尬台語
    2023/05/12 10:42

    松山慈祐宮媽祖聖誕三獻禮 賴清德、蔣萬安同台熱絡互尬台語
    小英之友會 支持延續本土政權 陳時中：賴是唯一選擇
    2023/05/11 05:30

    小英之友會 支持延續本土政權 陳時中：賴是唯一選擇
    卓榮泰：賴清德兩岸論述重點在務實 不要再講「台獨」
    2023/05/10 15:06

    卓榮泰：賴清德兩岸論述重點在務實 不要再講「台獨」
    小英之友會支持本土政權延續 陳時中：賴清德是唯一選擇
    2023/05/10 12:39

    小英之友會支持本土政權延續 陳時中：賴清德是唯一選擇
    陳時中喊「信賴、小英」力量結合 綠委讚：利多效應乘倍
    2023/04/29 10:09

    陳時中喊「信賴、小英」力量結合 綠委讚：利多效應乘倍
    否認小英之友會併入「信賴台灣願景協會」 李茂盛：全力支持賴清德
    2023/02/19 09:39

    否認小英之友會併入「信賴台灣願景協會」 李茂盛：全力支持賴清德
    基隆市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播