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    首頁　>　基隆市

    重振當年培育護理人才 基隆經國學院改回舊名德育今揭牌

    經國管理暨健康學院更名德育護理健康學院，找回老品牌。（記者盧賢秀攝）

    經國管理暨健康學院更名德育護理健康學院，找回老品牌。（記者盧賢秀攝）

    2023/05/13 16:16

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕受少子化影響，招生數逐年下降，基隆市的經國管理學院經教育部核定改名為「德育護理健康學院」，找回當年培育護理專業人才的品牌。今天上午校慶時也舉辦揭牌儀式，市長謝國樑、立委蔡適應、議長童子瑋等人一起見證學校的新里程碑，希望培育更多護理專業人才。

    敏盛集團與經國學院日前簽署產學合作，敏盛醫療執行長楊弘仁表示，集團捐贈3000萬元作為校務發展基金，同時師生可以到集團醫院、長照、餐飲等單位實習、就業，學生的出路更寬廣，對招生和學生就業都有幫助。

    「德育護理專科學校」成立於1966年，是國內知名的護理專科學校，是北部地區培育護理人才的搖籃。2002年改制為技術學院，增設食品衛生、幼兒保育、化妝品應用科系，為紀念故總統蔣經國先生更改校名為「經國管理暨健康學院」。

    不過近年受少子化影響，學生數逐年微幅下降，為了永續發展，同時校友感懷「德育」護理專才，因此申請改回「德育護理健康學院」，重新找回民眾的認同。教育部核定8月1日起正式更名，經國學院今天校慶時舉行揭牌，許多校友都來參加，希望找回老品牌，培育健康、照護、餐飲人才。

    校長翁進坪指出，面臨高齡化社會，將結合護理系、高福系、餐飲系，極力推動「三照兩證」，要求畢業生有專業證照，讓學生順利就業。

    謝國樑表示，醫療也是市政重要政策，希望爭取更多醫療資源，肯定德育培育護理、建康人才。蔡適應曾經在經國擔任教職、童子瑋的妹妹也是德育畢業，對學校很有感情，在經過疫情時代及長照重視，對醫護專業人才需求高。

    經國管理學院校長翁進坪（左）與敏盛醫療執行長楊弘仁產學合作。（記者盧賢秀攝）

    經國管理學院校長翁進坪（左）與敏盛醫療執行長楊弘仁產學合作。（記者盧賢秀攝）

    經國經國管理暨健康學院更名德育護理健康學院，找回老品牌。（記者盧賢秀攝）

    經國經國管理暨健康學院更名德育護理健康學院，找回老品牌。（記者盧賢秀攝）

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