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    首頁　>　基隆市

    檢警傳訊致電說觸法還要求匯款？ 老梗險騙走退休公務員760萬

    基隆市警局忠二路派出所警員張楷濠與謝奕篁、蘇郁翔接獲國泰世華銀行基隆分行報案，立即趕抵銀行，與行員一起勸阻陳姓婦人匯款。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市警局忠二路派出所警員張楷濠與謝奕篁、蘇郁翔接獲國泰世華銀行基隆分行報案，立即趕抵銀行，與行員一起勸阻陳姓婦人匯款。（記者林嘉東翻攝）

    2023/05/13 14:28

    〔記者林嘉東／基隆報導〕詐騙橫行，詐騙老梗差一點騙走基隆市1名退休女公務員760萬元積蓄。

    基隆市警局今天發布新聞呼籲，檢警不會打電話或透過手機通訊軟體LINE要求市民匯款，或要求市民提供帳戶資料、存摺等個人資料，如有接獲類似電話均為詐騙伎倆。

    基隆市警一分局忠二路派出所週四（11日）上午10時許獲報，轄內國泰世華銀行基隆分行通報，有名婦人慌張表示要匯款760萬元存款到自己也不認識的帳戶內。

    由於金額龐大，忠二路派出所警員張楷濠、謝奕篁、蘇郁翔立即趕抵銀行，果見一名婦人在櫃台前欲辦理匯款，神情慌張。

    警員上前關懷，58歲陳姓婦人告訴警員，她前幾天加入一個LINE群組，該群組告訴她涉一起毒品與詐欺案件，還說帳戶內資產為不法所得，即將被法院凍結，接著就傳來一張法院的傳票給她。

    陳婦慌張指出，沒多久，她手機通訊軟體LINE就響起鈴聲，一名自稱是台北市某分局的警員說如果不想存款被法院凍結，須將帳戶內所有款項轉匯至檢警提供銀行帳戶。

    陳婦說，她才退休年餘，擔心760萬積蓄全數遭凍結，遂依指示前往銀行匯款；張員聽後告知陳婦，警方不會打電話給犯罪嫌疑人，更不會要求市民匯款，全是詐騙集團的行騙伎倆，陳婦才恍然大悟，打消匯款念頭。

    國泰世華基隆分行行員與警員聯手及時保住退休公務員畢生積蓄760萬元。忠二路派出所長張駿盛呼籲，詐騙手法不斷在更新，檢警不會透過電話方式要求市民匯款、提供帳戶資料、存摺資料等，如有接獲類似電話均為詐騙，切勿輕信其言，市民若遇有可疑詐騙情事，可撥打165反詐專線及110報案專線，或可親赴派出所尋求警方協助。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    基隆市警一分局忠二路派出所警員張楷濠（右）與同僚聯手阻詐，及時保住陳姓婦人760萬元積蓄，讓婦人感激不已。（記者林嘉東翻攝）　

    基隆市警一分局忠二路派出所警員張楷濠（右）與同僚聯手阻詐，及時保住陳姓婦人760萬元積蓄，讓婦人感激不已。（記者林嘉東翻攝）　

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