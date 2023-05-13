基隆男酒駕撞死人落跑 不想羈押提抗告被駁回

高院裁定駁回高男抗告。（資料照）

2023/05/13 12:22

〔記者吳政峰／台北報導〕基隆男子高翊峻1月12日清晨酒駕返家，在中正路上撞死52歲陳姓婦人，高男見釀下大禍，竟當場棄車落跑，逃亡11小時才被抓到。基隆地院認為高男有逃亡、串證之虞，裁定羈押，高男不滿，提起抗告，高等法院認為處分無誤，13日駁回，不得再抗告。

本案事涉酒駕致死，交由國民法官專庭審理，高院說明，高翊峻所涉公共危險案件，依國民法官法第43條第1項規定，起訴時並未列舉卷宗證物。又依同法第44條第1項前段規定，於起訴後至第一次審判期日前的本案強制處分事項，是分由原審承辦股（合議庭）以外、即未參與本案審理的另股法官，作成羈押高男的強制處分，故不受同條第2項規定限制。

高院指出，本案經合議庭衡酌，認有事實足認高男有逃亡及勾串證人之虞，且高男行為對於社會秩序的危害重大，難以具保、責付、限制住居等處分代替，而有羈押必要，基隆地院以高有刑事訴訟法第101條第1項第1款、第2款所列的羈押原因，裁定羈押，核無不當。

高院認為，高男抗告請求撤銷原裁定，改以具保停止羈押，並無理由，應予駁回，不得再抗告。本案合議庭成員為審判長吳冠霆、陪席法官邰婉玲、受命法官陳勇松。

男子高翊峻1月12日凌晨與黃姓男子在劉姓友人基隆市祥豐街租屋處，飲酒至清晨5時40分，開車返家途中，在中正路上撞死52歲陳姓路人。高男肇事後棄車逃逸，警方在高男逃亡逾11小時後逮到他，測到他酒測值達每公升0.06毫克。檢方9日偵結，將高男依酒後駕車致人於死、肇事致人死亡逃逸等罪起訴。

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