送青年電動機車要砸15億 只有5.6％基隆市民認同

基隆市長謝國樑推動「青年電動機車專案」，但民調顯示只有5.6%市民認為應該優先。（記者盧賢秀攝）

2023/05/12 19:15

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市長謝國樑政見，要花15億元送5萬台電動機車給年輕人，但民進黨基隆市黨部做了民調，有高達86.7％民眾認為改善交通安全、增加交通便利性、加強托育和改善營養午餐才是市政優先要做的事，而電動機車只有5.6%市民認為重要，在整體施政中是敬陪末座的政策，市議員認為市府沒有把錢花在刀口上。

謝國樑提出「青年電動機車專案」，只要符合基隆市設籍3年、民國78年至92年出生、有駕照滿1年，還要每年做4小時公益，就可以申請補助4萬元的電動機車，目前有2家業者與市府接洽合作。日前國道客運上還出現懇請議會支持 爭取基隆青年電動機車追加預算的廣告，引來非議，批市府對市議會指手畫腳。

民進黨基隆市黨部委託山水民調公司在4月27至28日做民調，結果有33.6%市民希望市府優先改善市區交通安全，其次是30.8%民眾希望增強交通便利性、11.4%加強托育資源及10.9%改善營養午餐，只有5.6%市民認為「青年電動機車專案」是優先事項。顯示基隆民眾還是比較在乎交通問題，甚至有6成的市民不知道「電動機車政策需要花到 15億元」。

民進黨市議員張之豪指出，民進黨市黨部也請專業公司做民調，結果顯示，電動機車在市民眼中的優先順序，根本就是敬陪末座，如果「把大眾運輸系統做好，撒幣送機車這種選舉語言，可以休矣。」

市議員張秉鈞、吳驊珈、張顥瀚、鄭文婷、施偉政等人都認為，有64.4％的市民認為交通品質、行的安全等比較迫切需要，基隆捷運、電桿佔據人行道或人行道破損，應該加快腳步來改善行人地獄。他執意推動電動機車，只因文宣寫到「做不到不連任」，有關基隆10年、20年發展的基隆捷運，卻不加把勁推動。

無黨籍議員陳冠羽表示，大多市民和市議員，都不清楚電動機車的相關辦法，為何要花4億元的來幫市長兌現政見？

市長謝國樑表示，他也很重視道路交通安全及強化監視器等問題，施政是各方各面的，把市民關心的做好。青年電動機車專案是他對市民的承諾，各方也很關注，市府也提出了方案，會繼續努力推動。

民進黨基隆市黨部所做民調，有6成以上民眾認為交通問是市政優先要做的，認同青年電動機車的只有5.6%。（記者盧賢秀翻攝）

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