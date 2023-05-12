為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　基隆市

    送青年電動機車要砸15億 只有5.6％基隆市民認同

    基隆市長謝國樑推動「青年電動機車專案」，但民調顯示只有5.6%市民認為應該優先。（記者盧賢秀攝）

    基隆市長謝國樑推動「青年電動機車專案」，但民調顯示只有5.6%市民認為應該優先。（記者盧賢秀攝）

    2023/05/12 19:15

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市長謝國樑政見，要花15億元送5萬台電動機車給年輕人，但民進黨基隆市黨部做了民調，有高達86.7％民眾認為改善交通安全、增加交通便利性、加強托育和改善營養午餐才是市政優先要做的事，而電動機車只有5.6%市民認為重要，在整體施政中是敬陪末座的政策，市議員認為市府沒有把錢花在刀口上。

    謝國樑提出「青年電動機車專案」，只要符合基隆市設籍3年、民國78年至92年出生、有駕照滿1年，還要每年做4小時公益，就可以申請補助4萬元的電動機車，目前有2家業者與市府接洽合作。日前國道客運上還出現懇請議會支持 爭取基隆青年電動機車追加預算的廣告，引來非議，批市府對市議會指手畫腳。

    民進黨基隆市黨部委託山水民調公司在4月27至28日做民調，結果有33.6%市民希望市府優先改善市區交通安全，其次是30.8%民眾希望增強交通便利性、11.4%加強托育資源及10.9%改善營養午餐，只有5.6%市民認為「青年電動機車專案」是優先事項。顯示基隆民眾還是比較在乎交通問題，甚至有6成的市民不知道「電動機車政策需要花到 15億元」。

    民進黨市議員張之豪指出，民進黨市黨部也請專業公司做民調，結果顯示，電動機車在市民眼中的優先順序，根本就是敬陪末座，如果「把大眾運輸系統做好，撒幣送機車這種選舉語言，可以休矣。」

    市議員張秉鈞、吳驊珈、張顥瀚、鄭文婷、施偉政等人都認為，有64.4％的市民認為交通品質、行的安全等比較迫切需要，基隆捷運、電桿佔據人行道或人行道破損，應該加快腳步來改善行人地獄。他執意推動電動機車，只因文宣寫到「做不到不連任」，有關基隆10年、20年發展的基隆捷運，卻不加把勁推動。

    無黨籍議員陳冠羽表示，大多市民和市議員，都不清楚電動機車的相關辦法，為何要花4億元的來幫市長兌現政見？

    市長謝國樑表示，他也很重視道路交通安全及強化監視器等問題，施政是各方各面的，把市民關心的做好。青年電動機車專案是他對市民的承諾，各方也很關注，市府也提出了方案，會繼續努力推動。

    民進黨基隆市黨部所做民調，有6成以上民眾認為交通問是市政優先要做的，認同青年電動機車的只有5.6%。（記者盧賢秀翻攝）

    民進黨基隆市黨部所做民調，有6成以上民眾認為交通問是市政優先要做的，認同青年電動機車的只有5.6%。（記者盧賢秀翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    謝國樑登車廂廣告盼議會支持電動機車 綠營不滿「行動指導」
    2023/05/08 12:01

    謝國樑登車廂廣告盼議會支持電動機車 綠營不滿「行動指導」
    基捷應加速進行！蔡適應：市府不要拖延趕快「扛起重責大任」
    2023/05/02 18:14

    基捷應加速進行！蔡適應：市府不要拖延趕快「扛起重責大任」

    萬人比基尼戶外夜店 夏季盛宴在嘉義
    自由開講》謝國樑荒腔走板的電動機車政策，只為延續市長政治生命！
    2023/04/30 14:03

    自由開講》謝國樑荒腔走板的電動機車政策，只為延續市長政治生命！
    林右昌質疑送電動機車適法性 謝國樑稱已逐步落實
    2023/04/20 13:09

    林右昌質疑送電動機車適法性 謝國樑稱已逐步落實
    基隆市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播