5/15起早上尖峰時間 國道客運1815從國家新城增開班次

基隆市長謝國樑表示，自下週一（15日）起，於6時40分至7時30分，從國家新城加開車次，期盼紓解通勤族搭車需求。（基隆市政府提供）

2023/05/12 12:19

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長謝國樑今天（12日）一早6時多，在基市府交通處長王圳宏等人陪同下，前往麥金路橘郡社區前候車亭，排隊搭乘國道客運1815路線巴士前往台北市；謝國樑表示，自下週一（15日）起，於6時40分至7時30分尖峰時段，從國家新城加開車次，期盼紓解國家新城至長庚醫院等主要站點通勤民眾的搭車需求。

謝國樑指出，1815路線因為從新北市金山區、萬里區一路行駛過來，至長庚醫院站時，很多基隆民眾搭不上車，交通處這陣子持續處理9026路線規畫外，也針對民眾在長庚醫院搭不上1815之情形，積極與國光客運及公路總局進行協調。

謝國樑表示，根據交通處與國光客運研擬的方案，1815不論是忠孝線或南京線，在尖峰時間將安排空車自國家新城發車，沿路經過樂利三街、婦幼中心到長庚醫院、富錦天下後，直上高速公路，相信可以紓解沿線的通勤民眾搭車需求。

王圳宏指出，國道客運1815路線分為忠孝線及南京線，由金山發車行經逾40站才從八堵交流道上國道1號，導致長庚醫院周邊等末端站乘客候車時間較長，經基隆市政府與國光客運及公路總局台北區監理所協調後，加開自國家新城發車的區間車。

目前國道客運1815忠孝線區間車（路線編號1813H）於上午尖峰時段已有5班次，規劃於6時40分至7時30分間再增加3至5班次；另將闢駛1815南京線區間車，於同時段行駛3至5班次，預期可有效輸運候車人潮，以上方案預計自15日起試辦，試辦期間將視候車狀況滾動式檢討。

謝國樑表示，他上任以來，多次在上班或下班尖峰時間，搭乘1815、9026、R82等客運以及台鐵班車，也邀請客運業者到市府進行「午餐便當會」，並與公路總局、監理站及鐵路局等單位進行多次會商，希望能夠提供通勤市民更好的交通環境。

基隆市長謝國樑（右）今天早上在交通處長王圳宏（左）陪同下，搭乘國道客運1815路線巴士前往台北市。（基隆市政府提供）

基隆市長謝國樑（右）今天早上在交通處長王圳宏（左）陪同下，搭乘國道客運1815路線巴士前往台北市；謝國樑表示，自下週一（15日）起，於6時40分至7時30分，從國家新城加開車次，期盼紓解通勤族搭車需求。（基隆市政府提供）

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