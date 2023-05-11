國道客運9026路線分流後 基隆監理站：已無大排長龍

5月9日起，上午尖峰時段試辦國道客運9026路線分流B、C路線，公路總局基隆監理站派員實地統計，並無大排長龍。圖中候車亭很多民眾候車，基隆監理站澄清，是其他國道客運候車民眾一起候車。（圖為基隆市政府提供）

2023/05/11 18:55

〔記者俞肇福／基隆報導〕國道客運9026路線，因應基隆地區乘車民眾需求，自2023年5月9日起，早上6點到8點試辦分流B、C路線，公路總局基隆監理站派員實地統計「武嶺街口」站乘客平均等候人數約7人、「基隆長庚醫院」站平均等候人數約8人，均可於當班次順利搭乘，整體疏運情況良好。

公路總局台北市區監理所與基隆市政府協調，為提升尖峰時段車輛周轉率及節省民眾乘車時間，自5月9日起試辦國道客運9026路線分流行駛；基隆監理站自試辦日起，每日均於上班尖峰時段派員至「武嶺街口」站、「基隆長庚醫院」站查看乘客侯車情形，民眾均可於當班巴士上車，關於媒體新聞報導中，照片刊登的候車亭乘客仍大排長龍，並非9026路線候車乘客。

台北市區監理所表示，有關於現行試辦平日上午尖峰時段疏運，整體成效良好，符合當地民眾需求，並節省等候及搭乘時間，搭乘民眾多予以肯定。台北市區監理所除持續觀察試辦情形外，並將與客運業者滾動進行該路線的各項營運調整。

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