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    民進黨基隆女議員為婦幼爭福利 促市府加速落實相關政策

    基隆市議會民進黨女議員在母親節前提出婦女政策議題。（民進黨團提供）

    基隆市議會民進黨女議員在母親節前提出婦女政策議題。（民進黨團提供）

    2023/05/11 17:40

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕14日就是母親節，基隆市議會民進黨團女力 提出提出月經貧窮、早產、早療、凍卵補助、親子友善空間、婦女二度就業及托嬰等議題，督促市政府能加速推動相關政策，在母親節前夕送給女性的禮物。

    市議員陳宜指出，女性每個月都要買衛生棉等這些生理用品，對弱勢家庭來說是不小的負擔，她社會公益團體，在2月21捐助基隆信義區國中小等學校，與基隆家扶中心生理用品，希望市府能夠編列預算來協助這些弱勢家庭的少女，度過少女時期的青春歲月。

    民進黨團總召鄭文婷表示，在台灣每10個新生兒就有1位早產兒，早產兒除了甫出生各項器官尚未發展完成，更有發展遲緩的疑慮，因此早期治療系統包括職能治療、語言治療等制度亟待加強，希望市政府能夠在現有的補助系統之外，更重視早療系統的完整化。

    市議員許睿慈指出，在兩性勞動平權以及女性意識抬頭的趨勢下，容易因忙於事業與工作而錯過生育年齡，需要不孕症醫療介入的女性也漸漸增加，建議市政府，研議補助25至40歲的女性凍卵檢測費以及凍卵營養金，能間接提高本市出生率，更可提供女性有更彈性的生涯規劃空間。

    市議員吳驊珈表示，經常收到許多媽媽反應兒童遊戲場的設施需要改善，近期也收到兒童遊戲場發生的二手菸問題，孩子的安全與健康是媽媽最重要的事，所以她呼籲市政府應該要重視親子友善環境，給基隆市民安全的家。

    市議員曾怡芳說，職業媽媽在生完孩子後回職場工作，但基隆0至2歲嬰幼兒托育中心不足，全市只有10家托育機構，最多僅可收361位，合格的保母截至4月止只有351位，但基隆市去年0至2歲的嬰幼兒超過5000名，供需比有非常明顯的落差，請市府要特別重視托嬰幼兒托育，並鼓勵婦女二度就業。

    鄭文婷指出，這些議題都是現代婦女、媽媽經常會遇到的問題，因此，將督促市政府能夠加緊推動相關政策，也祝福媽媽們母親節快樂。

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