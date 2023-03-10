謝國樑推「行人友善」政策 網紅貼影片打臉：基隆警察沒在抓

基隆市政府推動行人友善、車輛停讓行人，本月1日起全面執法。不過，長期關注台灣交通議題的百萬網紅Cheap週四貼出影片，直指基隆警察根本沒在抓車輛不禮讓行人。（圖取自Cheap臉書粉專）

2023/03/10 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕基隆市政府推動行人友善、車輛停讓行人，本月1日起全面執法。不過，長期關注台灣交通議題的百萬網紅Cheap週四（9日）貼出影片，顯示行人過馬路未被汽機車禮讓，他直接點名基隆市長謝國樑，質問「您底下的警察都沒在抓嗎？」

Cheap週四在臉書粉專貼出一段影片，只見畫面中是一個路口，不少行人要過馬路時，都被搶快的機車、汽車給擋住，只能等車輛通過後再行走，當中甚至還包含公家機關的郵務車，更令人傻眼的是，路口外不遠處就站著一名警員，卻對眼前亂象視若無睹。

Cheap表示，「為什麼台灣洗刷不了行人地獄的惡名？警察不抓嘛，你看現在哪台機車敢不待轉？罰到你破產，看你敢不敢不待轉！」他指出，謝國樑力推「行人友善」政策，大家都很期待，「但您知道，您底下的警察都沒在抓嗎」？

Cheap批評，抓機車沒待轉，一次就出動8組警察，一個都跑不掉，「抓不禮讓行人就這？全台灣都一樣啦，不落實執法，行人地獄就會持續下去！台灣人的尿性就是這樣，我敢保證只要落實執法，不出半年，台灣駕駛素質堪比日本，問題是，你們這些執政者都在幹嘛？只會修法以勸導代替開罰」？

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