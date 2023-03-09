藍綠為基捷經費分擔交火 謝國樑：交通部選前就知漲價選擇性揭露資訊

基隆捷運興建基隆分擔經費連日引起中央地方隔空交火；基隆市長謝國樑今天答詢說，指交通部去年選前很清楚基隆捷運會漲價，批訊息揭露有選擇性。（記者俞肇福攝）

2023/03/09 17:01

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆捷運興建分擔經費增加3倍，連日來引起中央地方隔空交火，基議議會臨時會今天2、3讀，藍綠議員針鋒相對；綠營議員批市長謝國樑責任推中央，藍營反批中央看顏色補助，要謝國樑硬起來向中央抗議。謝國樑答詢說，指交通部去年選前很清楚基隆捷運會漲價，批訊息揭露有選擇性。

基隆市議長童子瑋最後做成結論，因基隆捷運攸關基隆重大建設發展，建議基隆市政府向中央爭取更多經費補助，以利基捷早日完工。

謝國樑今天在議會答詢反問議員，「基隆分擔53.86億元，大家接受嗎？埋單嗎？」基隆市政府到目前為止，覺得這個數字窒礙難行，希望盡快和交通部協商，提出一個比較合理可行的方案。

謝國樑語氣強硬地說，「暴增3倍的分擔經費，這樣的預算是不對的，在去年選舉選前，交通部已經很清楚基隆捷運會漲價，在訊息揭露有選擇性，我們是最近才發現」，看好市民的荷包是基隆市政府的責任。

他強調，他絕對支持基隆捷運，基隆市政府也一定要蓋基隆捷運，但大家記憶猶新，前市長林右昌曾在他現在站的位置，告訴大家基隆不用出半毛錢，2022年年初宣布400多億的基隆捷運，基隆負擔額17.7億元。但上週他才從新北市給的資料，意外得知基隆分攤額暴增到53.86億，站在基隆市的觀點，有財政的困難，他的發言是合理的評價。

國民黨議員接力發言批評中央，議員藍敏煌表示，中央看顏色在補助執政，府會要團結向中央抗議。議員呂美玲指出，中央當初說基隆不要出半毛錢，應該信守承諾。議員俞叄發說，為何政策會大轉彎，為何林右昌任內不說，卻突然大轉變。議員宋瑋莉質疑花這麼多經費，懷疑只是假議題。

民進黨議會黨團總召鄭文婷說，謝國樑要求中央全部埋單，如果像謝市長這樣什麼都不用做，要市長何用，基隆市政府要想辦法透過土地開發、區段徵收等增加財源。議員張顥瀚指出，市長可以說向交通部爭取，但不能「門都沒有」，打翻所有人多年的努力，況且分攤額53.86億是逐年編列，並不是一年就要編50多億元。

議員施偉政說，基隆有捷運才能和新北、台北串連，真正成為共同生活圈，但不能現在談到基隆捷運就說成十惡不赦的問題。

基隆市議會臨時會今天二、三讀，民進黨議會黨團總召鄭文婷批評，基隆市長謝國樑要求基隆捷運中央全部埋單，如果像謝市長這樣什麼都不用做，要市長何用。（記者俞肇福攝）

基隆捷運興建分擔經費增加3倍，連日來引起中央地方隔空交火；綠營議員批市長謝國樑責任推中央，藍指中央看顏色補助，要謝國樑硬起來向中央抗議。（記者俞肇福攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法