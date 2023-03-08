基隆228追思會 童子瑋提議308定為城市紀念日

市長謝國樑（中）議長童子闈（右二）和二二八受難者家長在基隆港海洋廣場獻花，蕪慰受難者英靈。（記者盧賢秀攝）

2023/03/08 20:16

〔記者盧賢秀／基隆報導〕各地都在228當天舉辦紀念活動，唯基隆市是在3月8日舉辦紀念追思會，因為軍隊在3月8日從基隆港上岸，展開屠殺，港口浮屍遍野，市府和受難者家屬今天下午在海洋廣場舉辦追思活動，並向港口獻花，撫慰受難者心靈。議長童子瑋提議，將3月8日作為基隆城市紀念日。

活動除了請牧師禱告，為受難者默哀1分鐘之外，台灣228關懷總會理事長王文宏指出，在歷史中記載，軍隊槍殺設多人民，陳屍地點包括市場、火車站和愛三路派出所後方等公共場所，建議市府能夠將這些場址一一製作不義遺址地標，讓人民了解。

基隆市228公義和平協會理事長呂英世指出，1947年3月8日軍隊21師從基隆港上岸，展開慘烈大屠殺，有副議長、醫生、校長、工人等很多人受害，港口浮屍遍野，造成家屬很深的傷痛。經歷過這些，對於人權、自由、民主和尊重生命的文明價值而努力，他深深相信，民主的花會開得很美麗。

對於王文宏建議市府在不義遺址設置地標，讓後人了解這段歷史，市長謝國表示會好好研究，能多一些紀念性、追思是正面的，民眾可以了解到深刻的過去。

議長童子瑋認為，76年前的3月8日是基隆人悲傷的記憶，建議市府在海洋廣場建置紀念性的裝置，不用很大、也不用破壞既有的海洋天際線，只要簡單彰顯紀念裝置，並將3月8日作為基隆城市紀念日，就像台南有0313正義勇氣之日。

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