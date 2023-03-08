為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　基隆市

    疫情拖累共赴黃泉 妻亡夫獨活獲得緩刑

    高等法院諭知孫男緩刑2年。（資料照）

    高等法院諭知孫男緩刑2年。（資料照）

    2023/03/08 14:37

    〔記者吳政峰／台北報導〕基隆一對孫姓夫妻2021年疑因受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情拖累，經濟來源頓失，竟決定共赴黃泉，妻子身亡，孫男獲救。一審基隆地院依加工自殺（謀為同死而幫助自殺）罪判孫男1年2月刑；二審高等法院考量他有病在身、行動不便，8日諭知緩刑2年。

    孫男原本從事機場接送工作，2020年起因為疫情蔓延，國門被封鎖，他與妻子的經濟收入頓失，隔年耗盡積蓄，竟於車上一起尋短。

    期間，孫男曾清醒，確認妻子已無生命跡象後，再度輕生。幸運的是，孫男二度清醒，身體不適而開啟車門下車，卻因吸入過多一氧化碳而昏迷倒地，路人見狀趕緊通報119，經急救後，孫男撿回一命。孫男在醫院清醒後，告知社工他是與妻子一同輕生，社工大驚，趕緊報警，惟警方到場察看車內，妻子已氣絕多時。

    一審基隆地院認定孫男不思改善財務狀況，為求逃避生活的經濟壓力，幫助妻子一同自殺，欠缺責任感，不知尊重他人生命法益，對社會產生負面不良影響，犯後又未取得女兒諒解，評議後依加工自殺罪判刑1年2月。

    二審高等法院表示，孫男自白犯罪，且身罹疾病，現由長照中心照料中，符合法院加強緩刑宣告實施要點第2點「宜認為以暫不執行為適當」規定；孫男因妻子生前罹病，又受到疫情影響，生計困難，與子女久未聯繫，難獲支援，才共議同死。

    高院審酌孫男患病在身、行動不便，現為安置保護個案，而刑罰目的本在教化與矯治，預防再犯，孫男經此偵審程序及刑罰宣告的教訓後，當知所警惕，相信無再犯之虞，評議後雖維持原刑度，但諭知緩刑2年，以啟自新。可上訴。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    收到網銀轉帳2元備註「在這走了」男從宜蘭衝嘉義驚見友人陳屍車內
    2023/02/23 14:29

    收到網銀轉帳2元備註「在這走了」男從宜蘭衝嘉義驚見友人陳屍車內
    逆轉！婦人5樓墜落2樓露台房屋成凶宅 2女兒判賠屋主30萬
    2023/02/10 17:16

    逆轉！婦人5樓墜落2樓露台房屋成凶宅 2女兒判賠屋主30萬

    網石全新桌遊《旅遊大亨2：Meta World》
    失聯多日女兒報警 破門驚見父母陳屍家中
    2023/02/08 16:27

    失聯多日女兒報警 破門驚見父母陳屍家中
    中國少年胡鑫宇命案官方定調輕生 中媒曝他曾說「試著銷聲匿跡」
    2023/02/02 14:20

    中國少年胡鑫宇命案官方定調輕生 中媒曝他曾說「試著銷聲匿跡」

    只因背景硬！這款油保健熱銷有玄機
    幼子周歲、補休婚假 台中港警員竟傳輕生
    2023/02/01 19:34

    幼子周歲、補休婚假 台中港警員竟傳輕生
    女輕生租屋處成凶宅 遺產管理人判賠303萬
    2023/01/31 13:31

    女輕生租屋處成凶宅 遺產管理人判賠303萬
    基隆市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播