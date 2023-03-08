疫情拖累共赴黃泉 妻亡夫獨活獲得緩刑

高等法院諭知孫男緩刑2年。（資料照）

2023/03/08 14:37

〔記者吳政峰／台北報導〕基隆一對孫姓夫妻2021年疑因受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情拖累，經濟來源頓失，竟決定共赴黃泉，妻子身亡，孫男獲救。一審基隆地院依加工自殺（謀為同死而幫助自殺）罪判孫男1年2月刑；二審高等法院考量他有病在身、行動不便，8日諭知緩刑2年。

孫男原本從事機場接送工作，2020年起因為疫情蔓延，國門被封鎖，他與妻子的經濟收入頓失，隔年耗盡積蓄，竟於車上一起尋短。

期間，孫男曾清醒，確認妻子已無生命跡象後，再度輕生。幸運的是，孫男二度清醒，身體不適而開啟車門下車，卻因吸入過多一氧化碳而昏迷倒地，路人見狀趕緊通報119，經急救後，孫男撿回一命。孫男在醫院清醒後，告知社工他是與妻子一同輕生，社工大驚，趕緊報警，惟警方到場察看車內，妻子已氣絕多時。

一審基隆地院認定孫男不思改善財務狀況，為求逃避生活的經濟壓力，幫助妻子一同自殺，欠缺責任感，不知尊重他人生命法益，對社會產生負面不良影響，犯後又未取得女兒諒解，評議後依加工自殺罪判刑1年2月。

二審高等法院表示，孫男自白犯罪，且身罹疾病，現由長照中心照料中，符合法院加強緩刑宣告實施要點第2點「宜認為以暫不執行為適當」規定；孫男因妻子生前罹病，又受到疫情影響，生計困難，與子女久未聯繫，難獲支援，才共議同死。

高院審酌孫男患病在身、行動不便，現為安置保護個案，而刑罰目的本在教化與矯治，預防再犯，孫男經此偵審程序及刑罰宣告的教訓後，當知所警惕，相信無再犯之虞，評議後雖維持原刑度，但諭知緩刑2年，以啟自新。可上訴。

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