謝國樑要中央負擔基捷預算 民進黨批選前騙票、選後跳票

民進黨新聞部主任張志豪批評，謝國樑選前亂開政見騙票、選後擺爛跳票。（資料照）

2023/03/08 11:51

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謝國樑強調「基隆捷運一定建」 向中央爭取更好條件

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨基隆市長謝國樑拒絕中央補助基捷73.7%經費，並稱「要基隆吞下這53.85億元的分攤經費，門都沒有 」。民進黨今批評，謝國樑選前亂開政見騙票、選後擺爛跳票，選前承諾確診每人發一萬，選後改口只給中低收入戶；選前一人一台GOGORO，選後變成電動車，而且不是人人有；選前說基隆捷運要共同承擔，選後傲慢喊錢全要中央出，態度如此霸道，叫其他縣市長情何以堪。

民主進步黨新聞部主任張志豪指出，基隆捷運由於興建成本與土地徵收成本上漲，建設經費也隨之增加，為此中央補助基隆73.7%，補助比例比桃園、台中、高雄還高，謝國樑卻不買單。參照中央補助地方捷運經費比例，桃園捷運綠線－中央補助40.4%、高雄捷運黃線－中央補助57.8%、台中捷運綠線－中央補助67.57%、基隆捷運－中央補助73.7%創新高，基隆負擔53.86億、基隆轄區的補助更達80%。

張志豪痛批，選前大打捷運政見的謝國樑，如今卻只想接受中央高比例的經費補助，不願籌措剩餘的部分預算，還得寸進尺想全推給中央，請問面對這樣一個「傲慢擺爛」的市長，基隆市民只能後悔感嘆。

張志豪表示，國民黨面對蔡培慧攻破17年藍營鐵票區，至今還在找戰犯，一個最大在野黨整天大搞宮廷內鬥，朱立倫的黨中央面對敗選躲藏迴避，私下和最大諸侯的侯友宜的明槍暗箭不斷；地方的執政縣市首長，則是有拒絕中央補助基捷73.7%經費的基隆市長謝國樑、搞砸全中運網球場地害球員受傷的新竹縣長楊文科等，都是「選前開支票、選後全跳票」，態度傲慢、全在擺爛，離譜程度令人嘆為觀止。

張志豪說，相較於此，民主進步黨今天中執會將通過「2024大選提名策略小組」，也會議決2024年總統及區域立委提名初選作業選務相關事項，只有保持高度危機意識，全黨團結一致，才能完成共同目標。民進黨會依公平公正的初選機制推出最有勝選機會的人選，承擔責任與使命。

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