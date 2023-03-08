基捷經費是分年編列 王國材：應思考整個城市發展

通部長王國材今（8）日出席立法院財政委員會，並於會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

2023/03/08 11:51

〔記者謝君臨／台北報導〕基隆捷運建設經費增加，基隆市負擔經費從17億元增至53.85億元，市長謝國樑認為這筆經費應由中央負擔，要基隆市政府吞下去「門都沒有」，引發爭議。交通部長王國材今（8）日表示，捷運是長期建設，相關經費會分年編列，對基隆市庫的影響，可能不是想像中一次要編列將近53.85億元。

立法院財政等6委員會今舉行聯席會議，審查「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，邀請王國材等相關部會首長報告，並備質詢。王國材於會前接受媒體聯訪，針對基隆捷運議題進行回應。

王國材表示，整個捷運補助辦法從2011年就開始實施，這12年來都是用這樣的補助辦法；以基隆市來看，53.85億元中有18億元是土地取得的費用，這部分他要請基隆市府思考整個城市發展的看法，如果有一條捷運過去，對於城市土地開發的想法，以及要給基隆帶來怎麼樣的開發。

王國材說，基隆市府可以從城市願景和開發，來取得至少1/3的費用，這樣負擔的經費可能可以到40億元以下。因為捷運是長期建設，假如分為10年，一年就是4億元，會分年編列，對基隆市庫的影響，可能不是想像中一次要編列53.85億元。

王國材強調，北北基生活圈盼望這麼久的基隆捷運，已經談了20幾年，現在環評也初步通過，交通部願意來協助，促成這條捷運的建設。

交通部長王國材。（記者謝君臨攝）

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