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    首頁　>　基隆市

    謝國樑強調「基隆捷運一定建」 向中央爭取更好條件

    針對基隆市長謝國樑連日高分貝喊話中央，基隆市無法分擔53.85億元經費，引起外界質疑是否不建基隆捷運？謝國樑強調，基隆捷運一定要建，他只是要爭取基隆市更好的條件。（記者俞肇福攝）

    針對基隆市長謝國樑連日高分貝喊話中央，基隆市無法分擔53.85億元經費，引起外界質疑是否不建基隆捷運？謝國樑強調，基隆捷運一定要建，他只是要爭取基隆市更好的條件。（記者俞肇福攝）

    2023/03/08 11:15

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長謝國樑今天早上強調「基隆捷運一定要興建」，但是中央要基隆分擔的經費53.85億元，還不是最終數字；他表示，他全力支持興建基隆捷運，但是基隆不是直轄市，站在他的立場與職責，就是要替基隆爭取更好的條件，要跟中央講一個好價格，讓基隆捷運能夠順利興建。

    謝國樑6日指基隆捷運分攤費暴增3億，要基隆吞下53.85億元「門都沒有」，民進黨立委蔡適應批評謝國樑應放下公子哥玩模擬城市的心態。立委賴品妤昨晚也指謝市長雙手一攤耍賴，實在太兒戲，應積極溝通，想辦法籌措財源解決問題。

    謝國樑強調，他是支持捷運的，也了解捷運對城市發展甚為重要，特別是沿線區域開發能吸引就業，基隆財政艱困荷包有限，市民每個人負擔也有限，過程中要和中央努力合作找出方法，希望在這個前提上，把市府的負擔降到最低。

    謝國樑表示，近日無論公部門或民代所提，縣市興建捷運案例都屬直轄市，基隆市不是直轄市，興建時更需要中央更多協助，若中央認為沿線土地有開發利用價值，歡迎中央指導並協助市府開發沿線周邊區域，分配相關利益。

    國民黨市議員何淑萍指出，站在民代立場就是要替市民把關，每年物價指數上漲，同時業界反應缺工情形，她認同市長所言，地方自負額53.86億元，還不是最終數字，她支持基隆捷運同時也要替市民看緊荷包，「錢要花在刀口上」，希望中央能聽到地方聲音。

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