基隆捷運經費增加涉「政治化」？林右昌：想太多

基隆捷運建設經費增加，遭質疑九合一大選後經費便增加，是否有政治化問題。對此，前基隆市長、現任內政部長林右昌今日上午受訪表示，「這想太多了」。（記者田裕華攝）

2023/03/08 09:44

〔記者黃靖媗／台北報導〕基隆捷運建設經費增加，遭質疑九合一大選後經費便增加，是否有政治化問題。對此，前基隆市長、現任內政部長林右昌今日上午受訪表示，「這想太多了」，捷運建設經費增加，主因為基隆市過去8年的努力，使財政等級提升，故中央補助比例下降，而中央能否就這部分多給基隆支持，是可以討論的。

立法院內政委員會今日邀請內政部長等列席報告業務概況及備質詢，並審議「入出國及移民法部分條文修正草案」。

林右昌於會前受訪表示，經費增加是因為土地經費增加，可以用都市計畫等其他手段來處理，所以不要一下子就要掉入好像一定要付擔那個錢，回過頭來講，若基隆連合理經費都不能負擔，怎麼談捷運建設與後續營運，更不用說，現在新北市好不容易同意，負責未來的興建與營運工作，對基隆發展而言是天大的好機會。

林右昌表示，他昨天聽到謝國樑表達希望基隆捷運由中央開發，就有點可惜，因為捷運建設對都市非常重要，沒有機關或單位，會比地方縣市政府更清楚自己需要什麼，特別是捷運場站周邊的規劃與設計，還有TOD開發、社會住宅規劃、公共服務設施的整體配套等，都會帶動都市周邊發展，這才是捷運開發最大的利基。

至於未來是否會針對捷運問題與現任基隆市長謝國樑聊聊，林右昌僅說，他現在是內政部長，不是交通部長，也不是基隆市長。

基隆捷運建設經費增加，遭質疑九合一大選後經費便增加，是否有政治化問題。對此，前基隆市長、現任內政部長林右昌今日上午受訪表示，「這想太多了」。（記者黃靖媗攝）

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