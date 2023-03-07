基捷費用爭議 賴品妤：謝國樑是否「又又又要跳票」？

基隆市長謝國樑去年選舉時掛大看板，要與新北合作把基隆捷運蓋起來，最近基隆捷運經費問題，立法賴品妤質疑捷運是不是又又又要跳票了？（民眾提供）

2023/03/07 23:24

〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆捷運經費重新評估，基隆分擔經費倍增，基隆市長謝國樑大喊「要基隆分攤這些錢，門都沒有！」新北市立法委員賴品妤今臉書指出，謝國樑去年參選基隆時，掛了數個大看板，承諾「一定要攜手與新北市把基隆捷運蓋好」，但現在遇到基隆捷運總經重新評估後就大喊一句「要基隆分攤這些錢，門都沒有！」謝國樑繼「免費提供5萬部GOGORO變成」以及「確診者普發1萬元並回溯」跳票之後，「是不是又又又要跳票了呢？」

賴品妤指出，基隆捷運將串聯整個基隆河河谷廊帶，連接汐止銜接至南港，並與捷運汐東線共軌整合，形成更完整的軌道運輸網路，是汐止、基隆、大東北角地區居民期盼已久的軌道建設，對於整個汐止、基隆、大東北角地區的產業發展，乃至北北基都會圈的進步整合也將產生長遠的正向影響。

賴品妤提到，2020年3月初當時即與立委沈發惠、新北市議員張錦豪就板南線由南港東擴至汐止，以及基隆輕軌議題召開過協調會，要求交通部必須積極處理，而後經中央、地方各單位努力協調，才達成現在興建基隆捷運的共識。

賴品妤指出，基隆捷運計畫總經費因近年各項成本上漲，從原本預估的425億上調至697億，基隆市分攤基捷經費從17億增至53億多，謝市長就雙手一攤耍賴，實在很難想像身為地方首長居然對於政見的實現如此兒戲！

賴品妤最後建議，謝市長面對問題不應只是大張旗鼓抱怨，應該要好好花時間通盤研究市府財政以及市政規劃狀況，積極與中央、雙北充分溝通，想辦法籌措財源解決問題，這才是有效促進基隆市民與大東北角居民發展權益的正本清源之道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法