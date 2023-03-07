為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　基隆市

    基捷費用爭議 賴品妤：謝國樑是否「又又又要跳票」？

    基隆市長謝國樑去年選舉時掛大看板，要與新北合作把基隆捷運蓋起來，最近基隆捷運經費問題，立法賴品妤質疑捷運是不是又又又要跳票了？（民眾提供）

    基隆市長謝國樑去年選舉時掛大看板，要與新北合作把基隆捷運蓋起來，最近基隆捷運經費問題，立法賴品妤質疑捷運是不是又又又要跳票了？（民眾提供）

    2023/03/07 23:24

    〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆捷運經費重新評估，基隆分擔經費倍增，基隆市長謝國樑大喊「要基隆分攤這些錢，門都沒有！」新北市立法委員賴品妤今臉書指出，謝國樑去年參選基隆時，掛了數個大看板，承諾「一定要攜手與新北市把基隆捷運蓋好」，但現在遇到基隆捷運總經重新評估後就大喊一句「要基隆分攤這些錢，門都沒有！」謝國樑繼「免費提供5萬部GOGORO變成」以及「確診者普發1萬元並回溯」跳票之後，「是不是又又又要跳票了呢？」

    賴品妤指出，基隆捷運將串聯整個基隆河河谷廊帶，連接汐止銜接至南港，並與捷運汐東線共軌整合，形成更完整的軌道運輸網路，是汐止、基隆、大東北角地區居民期盼已久的軌道建設，對於整個汐止、基隆、大東北角地區的產業發展，乃至北北基都會圈的進步整合也將產生長遠的正向影響。

    賴品妤提到，2020年3月初當時即與立委沈發惠、新北市議員張錦豪就板南線由南港東擴至汐止，以及基隆輕軌議題召開過協調會，要求交通部必須積極處理，而後經中央、地方各單位努力協調，才達成現在興建基隆捷運的共識。

    賴品妤指出，基隆捷運計畫總經費因近年各項成本上漲，從原本預估的425億上調至697億，基隆市分攤基捷經費從17億增至53億多，謝市長就雙手一攤耍賴，實在很難想像身為地方首長居然對於政見的實現如此兒戲！

    賴品妤最後建議，謝市長面對問題不應只是大張旗鼓抱怨，應該要好好花時間通盤研究市府財政以及市政規劃狀況，積極與中央、雙北充分溝通，想辦法籌措財源解決問題，這才是有效促進基隆市民與大東北角居民發展權益的正本清源之道。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    謝國樑甩鍋中央要求負擔基捷經費 張之豪︰只想剪綵當少爺
    2023/03/07 16:34

    謝國樑甩鍋中央要求負擔基捷經費 張之豪︰只想剪綵當少爺
    謝國樑拒分擔基捷經費 蔡適應︰勿糟蹋基層公務員多年心血
    2023/03/07 15:45

    謝國樑拒分擔基捷經費 蔡適應︰勿糟蹋基層公務員多年心血

    拓展歐洲醫材藍海 崇仁科技取MDR認證
    謝國樑稱基捷分攤款太沉重 議員質疑只想等剪綵
    2023/03/07 15:27

    謝國樑稱基捷分攤款太沉重 議員質疑只想等剪綵
    基捷費用爭議 謝國樑：開發利益由中央分配、經費中央負擔
    2023/03/07 13:42

    基捷費用爭議 謝國樑：開發利益由中央分配、經費中央負擔

    Gogoro Premium 全新升級再降價
    謝國樑稱基捷要53億「門都沒有」 張之豪：謝市長又要跳票了
    2023/03/07 10:27

    謝國樑稱基捷要53億「門都沒有」 張之豪：謝市長又要跳票了
    謝國樑不滿基捷分攤經費增加 陳建仁：中央已經用最優惠方式
    2023/03/07 09:56

    謝國樑不滿基捷分攤經費增加 陳建仁：中央已經用最優惠方式
    基隆市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播