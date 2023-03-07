謝國樑甩鍋中央要求負擔基捷經費 張之豪︰只想剪綵當少爺

民進黨市議員張之豪表示，市民選謝國樑是當公僕，不是選他來當少爺。（取自臉書）

2023/03/07 16:34

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆捷運經費暴增，市長謝國樑今天甩鍋中央，希望中央負擔興建經費，將來開發利用由中央分配，議員對此大批「荒謬」表示，基隆捷運是「轉骨」機會，沿線的北五堵研發新市鎮、社會住宅和聯合開發等，都是基隆重大建設，一旦失去主導權，基隆將被邊緣化失去主體性。

基隆市議會議長童子瑋認為，捷運是基隆近20年最重大的「轉骨」機會，基隆市必須要有清楚的角色與願景，至少要表達我們對沿線開發的想像，北五堵研發新市街和社會住宅等開發方案，否則基隆將被邊緣化。

童子瑋説，他願意作為地方與中央的溝通平台，整合各界意見與聲音。他認為最重要的，是地方政府要提出確切的規劃構想與明確的窒礙難行之處，對地方的民意期待負責，讓與中央的溝通討論能更有交集。此外路沿線的公共設施儘速規劃好，這是基隆城市發展的百年大計，一定要好好把握住時機。

民進黨市議員張之豪表示，交通部的意思，是要謝國樑有魄力，出面統領各局處，積極盤整土地開發，排除地方發展障礙，謝國樑卻想一切都由中央出錢、籌劃和執行，他只想好整以暇剪綵，市民選謝國樑是當公僕，不是選他來當少爺。

市議員張顥瀚表示，基隆捷運不僅是解決交通問題，還攸關基隆市未來長遠的發展，市長謝國樑現在卻把所有責任都丟給中央，相對之下，新北市長侯友宜扛起應有的責任，負責興建與營運。

國民黨市議員藍敏煌表示，市府真的沒辦法獨立經營和開發基隆捷運，沿線若由市府主導，開發成果可能會不如預期，畢竟中央資源較多，交由中央統籌才能發揮最大效益。此外，郵輪如今已復航，盼基隆捷運能比照機場捷運，包括路線和沿線土地開發等都由中央負擔。

針對基隆捷運經費龐大，議長童子瑋（左一）表示這是基隆20年「轉骨」的機會，基隆不能失去主體性。（記者盧賢秀攝）

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